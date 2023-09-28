https://ria.ru/20230928/putin-1899199416.html

Путин заявил, что главы регионов должны быть открыты к диалогу с людьми

Путин заявил, что главы регионов должны быть открыты к диалогу с людьми - РИА Новости, 28.09.2023

Путин заявил, что главы регионов должны быть открыты к диалогу с людьми

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что избранные главы регионов всегда будут готовы к открытому диалогу с людьми. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T14:27

2023-09-28T14:27

2023-09-28T14:41

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что избранные главы регионов всегда будут готовы к открытому диалогу с людьми."Уважаемые коллеги, вновь подчеркну: высокий уровень доверия - это высокая ответственность. И ключевой критерий - это эффективность вашей работы, мнение людей об этой работе, их оценка того, что вы делаете. Рассчитываю, что вы всегда будете открыты к прямому, честному диалогу с людьми, в своих действиях и решениях исходить из их интересов и потребностей ", - сказал Путин на встрече с избранными главами регионов.

https://ria.ru/20230928/putin-1899117096.html

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владимир путин, россия, политика