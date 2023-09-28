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Путин заявил о желании молодых предпринимателей трудиться на благо России - РИА Новости, 28.09.2023
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08:29 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/putin-1899091361.html
Путин заявил о желании молодых предпринимателей трудиться на благо России
Путин заявил о желании молодых предпринимателей трудиться на благо России - РИА Новости, 28.09.2023
Путин заявил о желании молодых предпринимателей трудиться на благо России
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей всероссийского форума молодых предпринимателей во Владивостоке, отметив, что... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T08:29
2023-09-28T08:29
россия
владивосток
дальний восток
владимир путин
экономика
общество
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей всероссийского форума молодых предпринимателей во Владивостоке, отметив, что увлечённые делом представители бизнес-сообщества из многих регионов России объединены стремлением добиться успеха и трудиться на благо своей страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас на открытии Всероссийского форума молодых предпринимателей. Сегодня во Владивостоке собрались по-настоящему яркие, увлечённые делом представители бизнес-сообщества из многих регионов России. Важно, что всех вас объединяет стремление добиваться успеха, трудиться на благо людей и своей страны", - говорится в тексте телеграммы. Он отметил, что повестка нынешнего форума насыщенна и разнообразна, впереди у участников дискуссии и презентации проектов, встречи с известными политиками, общественными деятелями, руководителями крупных компаний. Путин уверен, что форум пройдёт в продуктивном, творческом ключе, предоставит молодым предпринимателям отличную возможность обсудить с коллегами перспективные идеи и начинания, найти партнёров для совместной работы, в том числе на Дальнем Востоке, где открыты широкие перспективы для осуществления амбициозных предпринимательских, деловых инициатив. Форум познакомит гостей с уникальными историческими и природными достопримечательностями столицы Приморья. Российский лидер пожелал участникам, организаторам и гостям всего наилучшего.
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россия, владивосток, дальний восток, владимир путин, экономика, общество
Россия, Владивосток, Дальний Восток, Владимир Путин, Экономика, Общество
Путин заявил о желании молодых предпринимателей трудиться на благо России

Путин отметил желание молодых предпринимателей трудиться на благо России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей всероссийского форума молодых предпринимателей во Владивостоке, отметив, что увлечённые делом представители бизнес-сообщества из многих регионов России объединены стремлением добиться успеха и трудиться на благо своей страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Приветствую вас на открытии Всероссийского форума молодых предпринимателей. Сегодня во Владивостоке собрались по-настоящему яркие, увлечённые делом представители бизнес-сообщества из многих регионов России. Важно, что всех вас объединяет стремление добиваться успеха, трудиться на благо людей и своей страны", - говорится в тексте телеграммы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
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Вчера, 16:14
Он отметил, что повестка нынешнего форума насыщенна и разнообразна, впереди у участников дискуссии и презентации проектов, встречи с известными политиками, общественными деятелями, руководителями крупных компаний.
Путин уверен, что форум пройдёт в продуктивном, творческом ключе, предоставит молодым предпринимателям отличную возможность обсудить с коллегами перспективные идеи и начинания, найти партнёров для совместной работы, в том числе на Дальнем Востоке, где открыты широкие перспективы для осуществления амбициозных предпринимательских, деловых инициатив. Форум познакомит гостей с уникальными историческими и природными достопримечательностями столицы Приморья.
Российский лидер пожелал участникам, организаторам и гостям всего наилучшего.
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