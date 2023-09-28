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Природный пожар угрожает поселку в Темрюкском районе Кубани - РИА Новости, 28.09.2023
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10:27 28.09.2023 (обновлено: 17:00 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/pozhar-1899112593.html
Природный пожар угрожает поселку в Темрюкском районе Кубани
Природный пожар угрожает поселку в Темрюкском районе Кубани - РИА Новости, 28.09.2023
Природный пожар угрожает поселку в Темрюкском районе Кубани
МЧС России увеличивает группировку сил и средств для тушения крупного природного пожара в Темрюкском районе Краснодарского края, существует угроза... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T10:27
2023-09-28T17:00
происшествия
темрюкский район
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. МЧС России увеличивает группировку сил и средств для тушения крупного природного пожара в Темрюкском районе Краснодарского края, существует угроза распространения огня на ближайший населенный пункт, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. &quot;Поступило сообщение о горении сухой травы на восточной окраине поселка Южный склон в Темрюкском районе. На данный момент площадь пожара составляет один гектар&quot;, - сказал собеседник агентства, добавив, что причиной быстрого распространения огня стал сильный ветер.По его словам, есть угроза распространения огня на населенный пункт. Жителей поселка выводят на безопасное расстояние. Борьбу с огнем ведут 111 человек и 27 единиц техники. В готовность приводится противопожарный вертолет МЧС РФ.Несколько часов спустя ведомство сообщило о локализации пожара на площади 400 квадратных метров."В 13.20 локализация пожара. Угрозы нет", - сообщила пресс-служба.Позже появилось сообщение о ликвидации открытого горения. К тому моменту борьбу с огнем вели 144 человек и 40 единиц техники.
https://ria.ru/20230928/pozhary-1899093061.html
темрюкский район
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происшествия, темрюкский район, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Темрюкский район, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Природный пожар угрожает поселку в Темрюкском районе Кубани

МЧС: сухая трава горит на площади один гектар у поселка Южный склон на Кубани

© Фото : МЧС Краснодарского края/TelegramПожар в Темрюкском районе Краснодарского края. 28 сентября 2023
Пожар в Темрюкском районе Краснодарского края. 28 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : МЧС Краснодарского края/Telegram
Пожар в Темрюкском районе Краснодарского края. 28 сентября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. МЧС России увеличивает группировку сил и средств для тушения крупного природного пожара в Темрюкском районе Краснодарского края, существует угроза распространения огня на ближайший населенный пункт, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
«

"Поступило сообщение о горении сухой травы на восточной окраине поселка Южный склон в Темрюкском районе. На данный момент площадь пожара составляет один гектар", - сказал собеседник агентства, добавив, что причиной быстрого распространения огня стал сильный ветер.

По его словам, есть угроза распространения огня на населенный пункт. Жителей поселка выводят на безопасное расстояние. Борьбу с огнем ведут 111 человек и 27 единиц техники. В готовность приводится противопожарный вертолет МЧС РФ.
Несколько часов спустя ведомство сообщило о локализации пожара на площади 400 квадратных метров.
"В 13.20 локализация пожара. Угрозы нет", - сообщила пресс-служба.
Позже появилось сообщение о ликвидации открытого горения. К тому моменту борьбу с огнем вели 144 человек и 40 единиц техники.
Пожар в лесу - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
В России за сутки потушили 44 природных пожара
08:51
 
ПроисшествияТемрюкский районКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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