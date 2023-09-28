https://ria.ru/20230928/pozhar-1899112593.html

Природный пожар угрожает поселку в Темрюкском районе Кубани

Природный пожар угрожает поселку в Темрюкском районе Кубани - РИА Новости, 28.09.2023

Природный пожар угрожает поселку в Темрюкском районе Кубани

МЧС России увеличивает группировку сил и средств для тушения крупного природного пожара в Темрюкском районе Краснодарского края, существует угроза... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T10:27

2023-09-28T10:27

2023-09-28T17:00

происшествия

темрюкский район

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. МЧС России увеличивает группировку сил и средств для тушения крупного природного пожара в Темрюкском районе Краснодарского края, существует угроза распространения огня на ближайший населенный пункт, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Поступило сообщение о горении сухой травы на восточной окраине поселка Южный склон в Темрюкском районе. На данный момент площадь пожара составляет один гектар", - сказал собеседник агентства, добавив, что причиной быстрого распространения огня стал сильный ветер.По его словам, есть угроза распространения огня на населенный пункт. Жителей поселка выводят на безопасное расстояние. Борьбу с огнем ведут 111 человек и 27 единиц техники. В готовность приводится противопожарный вертолет МЧС РФ.Несколько часов спустя ведомство сообщило о локализации пожара на площади 400 квадратных метров."В 13.20 локализация пожара. Угрозы нет", - сообщила пресс-служба.Позже появилось сообщение о ликвидации открытого горения. К тому моменту борьбу с огнем вели 144 человек и 40 единиц техники.

https://ria.ru/20230928/pozhary-1899093061.html

темрюкский район

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, темрюкский район, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)