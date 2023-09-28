https://ria.ru/20230928/pozhar-1899087875.html
В Иркутской области два человека погибли во время пожара в частном доме
В Иркутской области два человека погибли во время пожара в частном доме - РИА Новости, 28.09.2023
В Иркутской области два человека погибли во время пожара в частном доме
Два человека погибли во время пожара в частном доме в деревне Харанут Иркутской области, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T07:12
2023-09-28T07:12
2023-09-28T07:12
происшествия
иркутская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 28 сен - РИА Новости. Два человека погибли во время пожара в частном доме в деревне Харанут Иркутской области, сообщает ГУМЧС региона. Вечером в среду в деревне Харанут Эхирит-Булагатского района произошёл пожар в частном жилом доме, на месте происшествия работали два пожарных расчёта. На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнём, произошло обрушение потолочного перекрытия, горели хозяйственные постройки. Соседи сообщили о том, что в доме находятся люди. Через час открытое горение было ликвидировано на площади 146 квадратных метров. "При разборе обрушившихся конструкций под завалами в доме были обнаружены двое погибших, женщина 1961 года рождения и мужчина 1957 года рождения. Дознаватели МЧС России установили, что погибшие - семейная пара", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина и женщина проживали вдвоём, накануне употребляли спиртное. Об этом сообщил местный житель, который вечером в среду провожал соседей домой. Спустя полчаса он увидел, как из их дома идет дым. Дом был полностью охвачен огнем изнутри, и помочь людям было невозможно. Осмотр места происшествия показал, что возгорание началось в кухне. Специалисты рассматривают различные версии пожара. В качестве основной - короткое замыкание.
https://ria.ru/20230927/pozhar-1899026894.html
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происшествия, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Иркутской области два человека погибли во время пожара в частном доме
ГУМЧС: в Иркутской области два человека погибли во время пожара в частном доме
ИРКУТСК, 28 сен - РИА Новости. Два человека погибли во время пожара в частном доме в деревне Харанут Иркутской области, сообщает ГУМЧС региона.
Вечером в среду в деревне Харанут Эхирит-Булагатского района произошёл пожар в частном жилом доме, на месте происшествия работали два пожарных расчёта. На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнём, произошло обрушение потолочного перекрытия, горели хозяйственные постройки. Соседи сообщили о том, что в доме находятся люди. Через час открытое горение было ликвидировано на площади 146 квадратных метров.
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"При разборе обрушившихся конструкций под завалами в доме были обнаружены двое погибших, женщина 1961 года рождения и мужчина 1957 года рождения. Дознаватели МЧС России
установили, что погибшие - семейная пара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина и женщина проживали вдвоём, накануне употребляли спиртное. Об этом сообщил местный житель, который вечером в среду провожал соседей домой. Спустя полчаса он увидел, как из их дома идет дым. Дом был полностью охвачен огнем изнутри, и помочь людям было невозможно.
Осмотр места происшествия показал, что возгорание началось в кухне. Специалисты рассматривают различные версии пожара. В качестве основной - короткое замыкание.
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