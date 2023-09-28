https://ria.ru/20230928/pozhar-1899087875.html

В Иркутской области два человека погибли во время пожара в частном доме

В Иркутской области два человека погибли во время пожара в частном доме - РИА Новости, 28.09.2023

В Иркутской области два человека погибли во время пожара в частном доме

Два человека погибли во время пожара в частном доме в деревне Харанут Иркутской области, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T07:12

2023-09-28T07:12

2023-09-28T07:12

происшествия

иркутская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg

ИРКУТСК, 28 сен - РИА Новости. Два человека погибли во время пожара в частном доме в деревне Харанут Иркутской области, сообщает ГУМЧС региона. Вечером в среду в деревне Харанут Эхирит-Булагатского района произошёл пожар в частном жилом доме, на месте происшествия работали два пожарных расчёта. На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнём, произошло обрушение потолочного перекрытия, горели хозяйственные постройки. Соседи сообщили о том, что в доме находятся люди. Через час открытое горение было ликвидировано на площади 146 квадратных метров. "При разборе обрушившихся конструкций под завалами в доме были обнаружены двое погибших, женщина 1961 года рождения и мужчина 1957 года рождения. Дознаватели МЧС России установили, что погибшие - семейная пара", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина и женщина проживали вдвоём, накануне употребляли спиртное. Об этом сообщил местный житель, который вечером в среду провожал соседей домой. Спустя полчаса он увидел, как из их дома идет дым. Дом был полностью охвачен огнем изнутри, и помочь людям было невозможно. Осмотр места происшествия показал, что возгорание началось в кухне. Специалисты рассматривают различные версии пожара. В качестве основной - короткое замыкание.

https://ria.ru/20230927/pozhar-1899026894.html

https://ria.ru/20230922/schelkovo-1898016660.html

иркутская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)