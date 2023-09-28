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Путин поздравил российских атомщиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.09.2023
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09:58 28.09.2023 (обновлено: 10:10 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/pozdravlenie-1899107048.html
Путин поздравил российских атомщиков с профессиональным праздником
Путин поздравил российских атомщиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.09.2023
Путин поздравил российских атомщиков с профессиональным праздником
Российским атомщикам важно расширять взаимовыгодные контакты с добросовестными и надежными партнерами за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T09:58
2023-09-28T10:10
общество
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
россия
новости - ядерные технологии
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российским атомщикам важно расширять взаимовыгодные контакты с добросовестными и надежными партнерами за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме."Важно продолжать курс на углубление международной кооперации, расширять взаимовыгодные контакты с добросовестными, надежными партнерами за рубежом", - сказал глава государства в своем поздравлении сотрудникам атомной отрасли, которое опубликовано в Telegram-канале корпорации "Росатом"."Росатом" сейчас выполняет проекты по строительству 22 энергоблоков АЭС за рубежом, говорил глава госкорпорации Алексей Лихачев в августе на рабочей встрече с Путиным. Речь идет об энергоблоках, по которым ранее были подписаны контрактные документы. Госкорпорация видит основной потенциал своего развития на зарубежных рынках в проектах с дружественными странами СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, отмечал ранее Лихачев."Рассчитываю, что вы и впредь будете трудиться ответственно, творчески, на высоком профессиональном уровне, добиваться новых значимых результатов на благо России и наших граждан", - добавил глава государства.В четверг в России отмечается День работника атомной промышленности. Он с 2005 года входит в календарь праздничных дат в России. 28 сентября было выбрано потому, что в этот день в 1942 году вышло распоряжение Госкомитета обороны СССР "Об организации работ по урану". Документом предписывалось возобновить в Советском Союзе работы по исследованию возможности использования атомной энергии.
https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html
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общество, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, россия, новости - ядерные технологии
Общество, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Владимир Путин, Россия, Новости - Ядерные технологии
Путин поздравил российских атомщиков с профессиональным праздником

Путин поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российским атомщикам важно расширять взаимовыгодные контакты с добросовестными и надежными партнерами за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме.
"Важно продолжать курс на углубление международной кооперации, расширять взаимовыгодные контакты с добросовестными, надежными партнерами за рубежом", - сказал глава государства в своем поздравлении сотрудникам атомной отрасли, которое опубликовано в Telegram-канале корпорации "Росатом".
Блочный щит управления Курской атомной электрической станции, которая расположена в Курчатове - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Атомная отрасль России развивается вопреки санкциям
01:26
"Росатом" сейчас выполняет проекты по строительству 22 энергоблоков АЭС за рубежом, говорил глава госкорпорации Алексей Лихачев в августе на рабочей встрече с Путиным. Речь идет об энергоблоках, по которым ранее были подписаны контрактные документы. Госкорпорация видит основной потенциал своего развития на зарубежных рынках в проектах с дружественными странами СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, отмечал ранее Лихачев.
«
"Рассчитываю, что вы и впредь будете трудиться ответственно, творчески, на высоком профессиональном уровне, добиваться новых значимых результатов на благо России и наших граждан", - добавил глава государства.
В четверг в России отмечается День работника атомной промышленности. Он с 2005 года входит в календарь праздничных дат в России. 28 сентября было выбрано потому, что в этот день в 1942 году вышло распоряжение Госкомитета обороны СССР "Об организации работ по урану". Документом предписывалось возобновить в Советском Союзе работы по исследованию возможности использования атомной энергии.
Сотрудники перед началом смены на Кольской атомной электростанции (АЭС) в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
День работника атомной промышленности в России
01:44
 
ОбществоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинРоссияНовости - Ядерные технологии
 
 
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