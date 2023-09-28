https://ria.ru/20230928/pozdravlenie-1899107048.html

Путин поздравил российских атомщиков с профессиональным праздником

Путин поздравил российских атомщиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.09.2023

Путин поздравил российских атомщиков с профессиональным праздником

Российским атомщикам важно расширять взаимовыгодные контакты с добросовестными и надежными партнерами за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T09:58

2023-09-28T09:58

2023-09-28T10:10

общество

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

владимир путин

россия

новости - ядерные технологии

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российским атомщикам важно расширять взаимовыгодные контакты с добросовестными и надежными партнерами за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме."Важно продолжать курс на углубление международной кооперации, расширять взаимовыгодные контакты с добросовестными, надежными партнерами за рубежом", - сказал глава государства в своем поздравлении сотрудникам атомной отрасли, которое опубликовано в Telegram-канале корпорации "Росатом"."Росатом" сейчас выполняет проекты по строительству 22 энергоблоков АЭС за рубежом, говорил глава госкорпорации Алексей Лихачев в августе на рабочей встрече с Путиным. Речь идет об энергоблоках, по которым ранее были подписаны контрактные документы. Госкорпорация видит основной потенциал своего развития на зарубежных рынках в проектах с дружественными странами СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, отмечал ранее Лихачев."Рассчитываю, что вы и впредь будете трудиться ответственно, творчески, на высоком профессиональном уровне, добиваться новых значимых результатов на благо России и наших граждан", - добавил глава государства.В четверг в России отмечается День работника атомной промышленности. Он с 2005 года входит в календарь праздничных дат в России. 28 сентября было выбрано потому, что в этот день в 1942 году вышло распоряжение Госкомитета обороны СССР "Об организации работ по урану". Документом предписывалось возобновить в Советском Союзе работы по исследованию возможности использования атомной энергии.

https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html

https://ria.ru/20230928/prazdnik-1898659008.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, россия, новости - ядерные технологии