https://ria.ru/20230928/povrezhdenie-1899094008.html

В Харьковской области пострадал объект инфраструктуры

В Харьковской области пострадал объект инфраструктуры - РИА Новости, 28.09.2023

В Харьковской области пострадал объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден взрывом в Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канал. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T09:03

2023-09-28T09:03

2023-09-28T09:03

специальная военная операция на украине

харьковская область

украина

в мире

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден взрывом в Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канал. В своем Telegram-канале Синегубов написал, что в селе Кругляковска Купянского района "поврежден инфраструктурный объект". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230925/su-34-1898402179.html

харьковская область

украина

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харьковская область, украина, в мире