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В Харьковской области пострадал объект инфраструктуры
В Харьковской области пострадал объект инфраструктуры - РИА Новости, 28.09.2023
В Харьковской области пострадал объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден взрывом в Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канал. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T09:03
2023-09-28T09:03
2023-09-28T09:03
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден взрывом в Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канал. В своем Telegram-канале Синегубов написал, что в селе Кругляковска Купянского района "поврежден инфраструктурный объект". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230925/su-34-1898402179.html
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харьковская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, В мире
В Харьковской области пострадал объект инфраструктуры
Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил о повреждении объекта инфраструктуры