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В Харьковской области пострадал объект инфраструктуры - РИА Новости, 28.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:03 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/povrezhdenie-1899094008.html
В Харьковской области пострадал объект инфраструктуры
В Харьковской области пострадал объект инфраструктуры - РИА Новости, 28.09.2023
В Харьковской области пострадал объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден взрывом в Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канал. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T09:03
2023-09-28T09:03
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
в мире
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден взрывом в Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канал. В своем Telegram-канале Синегубов написал, что в селе Кругляковска Купянского района "поврежден инфраструктурный объект". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230925/su-34-1898402179.html
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харьковская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, В мире
В Харьковской области пострадал объект инфраструктуры

Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил о повреждении объекта инфраструктуры

© AP Photo / Vadim BelikovВид на запуск ракет
Вид на запуск ракет - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Vadim Belikov
Вид на запуск ракет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден взрывом в Харьковской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канал.
В своем Telegram-канале Синегубов написал, что в селе Кругляковска Купянского района "поврежден инфраструктурный объект".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаВ мире
 
 
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