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На Западе раскрыли, кто окажется виновным в поражении Украины
На Западе раскрыли, кто окажется виновным в поражении Украины - РИА Новости, 28.09.2023
На Западе раскрыли, кто окажется виновным в поражении Украины
Западные лидеры и Киев обвинят Польшу в поражении Украины в конфликте, пишет обозреватель Myśl Polska Петр Панасюк. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T01:10
2023-09-28T01:10
2023-09-28T01:10
в мире
украина
киев
польша
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Западные лидеры и Киев обвинят Польшу в поражении Украины в конфликте, пишет обозреватель Myśl Polska Петр Панасюк."Похоже, что и украинская, и западная элиты уже нашли виновника всех катастроф на Донбассе. Это не солдаты или политики из Германии, США или Украины. О Боже упаси! Все указывает на то, что в неудачах и поражениях Запада и Украины на Донбассе можно винить Польшу и поляков", — написал Панасюк.Он добавил, что на Западе уже давно "раздаются голоса", требующие обвинения Польши в поражении Киева на основании эмбарго на поставку зерна. Союзники Польши, заключил автор, попытаются сбросить всю вину за провал Украины на Варшаву, одновременно молча одобряя ее действия.Варшава считает, что отношения с Киевом в последнее время ухудшились после высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов — отказ Польши открыть свою границу для зерна из постсоветской республики. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.
https://ria.ru/20230927/lozh-1898857716.html
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На Западе раскрыли, кто окажется виновным в поражении Украины
Myśl Polska: Киев и Запад обвинят Польшу в поражении Украины