https://ria.ru/20230928/podmoskove-1899107773.html

В Подмосковье рассказали, как будут привлекать туристов из Китая и ОАЭ

В Подмосковье рассказали, как будут привлекать туристов из Китая и ОАЭ - РИА Новости, 28.09.2023

В Подмосковье рассказали, как будут привлекать туристов из Китая и ОАЭ

Международный туризм в Подмосковье становится популярнее для граждан Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ благодаря проведению гастрольных турне региональных... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T11:02

2023-09-28T11:02

2023-09-28T11:03

туризм

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московская область (подмосковье)

китай

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Международный туризм в Подмосковье становится популярнее для граждан Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ благодаря проведению гастрольных турне региональных коллективов за рубеж и встреч с иностранными туроператорами, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области. "В сентябре состоялась презентация туристического потенциала Подмосковья для представителей ведущих туроператоров ОАЭ, — отметили в ведомстве. — В частности, была представлена информация о музеях, выставочных проектах, отелях, фестивалях и других событиях в сфере культуры и туризма региона". Также были проведены B2B переговоры с представителями ведущих туроператоров ОАЭ и России. Далее запланирована встреча с туроператорами Саудовской Аравии для привлечения иностранных туристов в Подмосковье.По данным Минкультуры региона, регулярно проводятся гастрольные туры творческих коллективов из Подмосковья на территории Китая. Так, Московский областной государственный академический театр "Русский балет" в рамках культурного обмена проводит гастрольное турне в Китае с 8 сентября по 8 октября. Театр познакомит зрителей в Пекине, Чэнду, Суч Джоу, Шанхае, Ханчжоу и в других городах с балетами П. И. Чайковского "Лебединое озеро" и "Щелкунчик". "Посольство Китая передало музею-заповеднику "Горки Ленинские" новые аудиогиды, чтобы гости из Поднебесной могли самостоятельно слушать экскурсии на родном языке", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230925/ekskursiya-1898532797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, московская область (подмосковье), китай, оаэ