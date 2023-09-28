https://ria.ru/20230928/podmoskove-1899107773.html
В Подмосковье рассказали, как будут привлекать туристов из Китая и ОАЭ
В Подмосковье рассказали, как будут привлекать туристов из Китая и ОАЭ - РИА Новости, 28.09.2023
В Подмосковье рассказали, как будут привлекать туристов из Китая и ОАЭ
Международный туризм в Подмосковье становится популярнее для граждан Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ благодаря проведению гастрольных турне региональных... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:02
2023-09-28T11:02
2023-09-28T11:03
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Международный туризм в Подмосковье становится популярнее для граждан Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ благодаря проведению гастрольных турне региональных коллективов за рубеж и встреч с иностранными туроператорами, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области. "В сентябре состоялась презентация туристического потенциала Подмосковья для представителей ведущих туроператоров ОАЭ, — отметили в ведомстве. — В частности, была представлена информация о музеях, выставочных проектах, отелях, фестивалях и других событиях в сфере культуры и туризма региона". Также были проведены B2B переговоры с представителями ведущих туроператоров ОАЭ и России. Далее запланирована встреча с туроператорами Саудовской Аравии для привлечения иностранных туристов в Подмосковье.По данным Минкультуры региона, регулярно проводятся гастрольные туры творческих коллективов из Подмосковья на территории Китая. Так, Московский областной государственный академический театр "Русский балет" в рамках культурного обмена проводит гастрольное турне в Китае с 8 сентября по 8 октября. Театр познакомит зрителей в Пекине, Чэнду, Суч Джоу, Шанхае, Ханчжоу и в других городах с балетами П. И. Чайковского "Лебединое озеро" и "Щелкунчик". "Посольство Китая передало музею-заповеднику "Горки Ленинские" новые аудиогиды, чтобы гости из Поднебесной могли самостоятельно слушать экскурсии на родном языке", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230925/ekskursiya-1898532797.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, московская область (подмосковье), китай, оаэ
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Московская область (Подмосковье), Китай, ОАЭ
В Подмосковье рассказали, как будут привлекать туристов из Китая и ОАЭ
Международный туризм в Подмосковье становится популярнее для граждан Китая и ОАЭ
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Международный туризм в Подмосковье становится популярнее для граждан Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ благодаря проведению гастрольных турне региональных коллективов за рубеж и встреч с иностранными туроператорами, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.
"В сентябре состоялась презентация туристического потенциала Подмосковья для представителей ведущих туроператоров ОАЭ, — отметили в ведомстве. — В частности, была представлена информация о музеях, выставочных проектах, отелях, фестивалях и других событиях в сфере культуры и туризма региона".
Также были проведены B2B переговоры с представителями ведущих туроператоров ОАЭ и России. Далее запланирована встреча с туроператорами Саудовской Аравии для привлечения иностранных туристов в Подмосковье.
По данным Минкультуры региона, регулярно проводятся гастрольные туры творческих коллективов из Подмосковья на территории Китая. Так, Московский областной государственный академический театр "Русский балет" в рамках культурного обмена проводит гастрольное турне в Китае с 8 сентября по 8 октября. Театр познакомит зрителей в Пекине, Чэнду, Суч Джоу, Шанхае, Ханчжоу и в других городах с балетами П. И. Чайковского "Лебединое озеро" и "Щелкунчик".
"Посольство Китая передало музею-заповеднику "Горки Ленинские" новые аудиогиды, чтобы гости из Поднебесной могли самостоятельно слушать экскурсии на родном языке", - добавили в пресс-службе.
Ведущие туроператоры ОАЭ поучаствовали в экскурсии по Подмосковью