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В Подмосковье рассказали, как будут привлекать туристов из Китая и ОАЭ - РИА Новости, 28.09.2023
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Туризм
 
11:02 28.09.2023 (обновлено: 11:03 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/podmoskove-1899107773.html
В Подмосковье рассказали, как будут привлекать туристов из Китая и ОАЭ
В Подмосковье рассказали, как будут привлекать туристов из Китая и ОАЭ - РИА Новости, 28.09.2023
В Подмосковье рассказали, как будут привлекать туристов из Китая и ОАЭ
Международный туризм в Подмосковье становится популярнее для граждан Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ благодаря проведению гастрольных турне региональных... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:02
2023-09-28T11:03
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
московская область (подмосковье)
китай
оаэ
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Международный туризм в Подмосковье становится популярнее для граждан Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ благодаря проведению гастрольных турне региональных коллективов за рубеж и встреч с иностранными туроператорами, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области. "В сентябре состоялась презентация туристического потенциала Подмосковья для представителей ведущих туроператоров ОАЭ, — отметили в ведомстве. — В частности, была представлена информация о музеях, выставочных проектах, отелях, фестивалях и других событиях в сфере культуры и туризма региона". Также были проведены B2B переговоры с представителями ведущих туроператоров ОАЭ и России. Далее запланирована встреча с туроператорами Саудовской Аравии для привлечения иностранных туристов в Подмосковье.По данным Минкультуры региона, регулярно проводятся гастрольные туры творческих коллективов из Подмосковья на территории Китая. Так, Московский областной государственный академический театр "Русский балет" в рамках культурного обмена проводит гастрольное турне в Китае с 8 сентября по 8 октября. Театр познакомит зрителей в Пекине, Чэнду, Суч Джоу, Шанхае, Ханчжоу и в других городах с балетами П. И. Чайковского "Лебединое озеро" и "Щелкунчик". "Посольство Китая передало музею-заповеднику "Горки Ленинские" новые аудиогиды, чтобы гости из Поднебесной могли самостоятельно слушать экскурсии на родном языке", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230925/ekskursiya-1898532797.html
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новости - туризм, туризм, туристы, московская область (подмосковье), китай, оаэ
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Московская область (Подмосковье), Китай, ОАЭ
В Подмосковье рассказали, как будут привлекать туристов из Китая и ОАЭ

Международный туризм в Подмосковье становится популярнее для граждан Китая и ОАЭ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУчастники выставки "Пальмы и розы Зинаиды Морозовой" в музее-заповеднике "Горки Ленинские"
Участники выставки Пальмы и розы Зинаиды Морозовой в музее-заповеднике Горки Ленинские - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Международный туризм в Подмосковье становится популярнее для граждан Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ благодаря проведению гастрольных турне региональных коллективов за рубеж и встреч с иностранными туроператорами, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.
"В сентябре состоялась презентация туристического потенциала Подмосковья для представителей ведущих туроператоров ОАЭ, — отметили в ведомстве. — В частности, была представлена информация о музеях, выставочных проектах, отелях, фестивалях и других событиях в сфере культуры и туризма региона".
Также были проведены B2B переговоры с представителями ведущих туроператоров ОАЭ и России. Далее запланирована встреча с туроператорами Саудовской Аравии для привлечения иностранных туристов в Подмосковье.
По данным Минкультуры региона, регулярно проводятся гастрольные туры творческих коллективов из Подмосковья на территории Китая. Так, Московский областной государственный академический театр "Русский балет" в рамках культурного обмена проводит гастрольное турне в Китае с 8 сентября по 8 октября. Театр познакомит зрителей в Пекине, Чэнду, Суч Джоу, Шанхае, Ханчжоу и в других городах с балетами П. И. Чайковского "Лебединое озеро" и "Щелкунчик".
"Посольство Китая передало музею-заповеднику "Горки Ленинские" новые аудиогиды, чтобы гости из Поднебесной могли самостоятельно слушать экскурсии на родном языке", - добавили в пресс-службе.
Ведущие туроператоры ОАЭ поучаствовали в экскурсии по Подмосковью - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Ведущие туроператоры ОАЭ поучаствовали в экскурсии по Подмосковью
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