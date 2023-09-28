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"Ингосстрах" и Большой театр вновь поддержат молодые таланты - РИА Новости, 28.09.2023
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16:54 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/podderzhka-1899246465.html
"Ингосстрах" и Большой театр вновь поддержат молодые таланты
"Ингосстрах" и Большой театр вновь поддержат молодые таланты - РИА Новости, 28.09.2023
"Ингосстрах" и Большой театр вновь поддержат молодые таланты
Большой театр России при поддержке СПАО "Ингосстрах" снова запускает программу для хореографов, предусматривающую набор участников в стажерскую группу для... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:54
2023-09-28T16:54
махар вазиев
ингосстрах
большой театр
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Большой театр России при поддержке СПАО "Ингосстрах" снова запускает программу для хореографов, предусматривающую набор участников в стажерскую группу для постановки балетного спектакля с возможностью его включения в репертуар театра, сообщает пресс-служба страховой компании. Руководителем программы является художественный руководитель балетной труппы Большого театра России Махар Вазиев. Срок прохождения программы составляет от трех месяцев до одного года. Конкурсный отбор в программу для хореографов проводится на основании присланных на адрес электронной почты заявок с видеозаписью примера готовой хореографической работы конкурсанта, говорится в сообщении. Участники программы получат возможность не только принимать участие в репетициях театра, но и привлекать артистов балета Большого театра к участию в своем спектакле. В течение одного месяца участники готовят и демонстрируют экзаменационной комиссии промежуточный вариант хореографической постановки продолжительностью 10-15 минут. "Вместе с театром мы увидели потребность в программе для хореографов и приняли участие в ее разработке. Эта программа станет отличным дополнением к молодежным программам для артистов балета и оперы, которые также поддерживает "Ингосстрах". Уверен, что наша программа для хореографов позволит открыть новые имена и обогатит новыми постановками не только Большой театр, но и весь мир балета", – цитирует пресс-служба слова генерального директора компании "Ингосстрах" Константина Соколова. В свою очередь, художественный руководитель балетной труппы Большого театра России Махар Вазиев, инициировавший запуск программы, отметил, что сегодня, как никогда важно искать и поддерживать таланты хореографов. "Это большая, сложная и серьезная работа, осуществление которой было бы невозможно без организационной и финансовой поддержки компании "Ингосстрах". Наше прошлое сотрудничество по аналогичной программе для артистов балета даёт мне уверенность, что результатом этого совместного проекта станут новые интересные работы в репертуаре Большого театра", – приводятся в сообщении слова Вазиева.
https://ria.ru/20230504/podderzhka-1869652647.html
https://ria.ru/20230801/ingosstrakh-1887532952.html
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махар вазиев, ингосстрах, большой театр, новости компаний - экономика
Махар Вазиев, Ингосстрах, Большой театр, Новости компаний - Экономика

"Ингосстрах" и Большой театр вновь поддержат молодые таланты

© пресс-служба СПАО "Ингосстрах"Коллаж с изображением здания Большого театра
Коллаж с изображением здания Большого театра
© пресс-служба СПАО "Ингосстрах"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Большой театр России при поддержке СПАО "Ингосстрах" снова запускает программу для хореографов, предусматривающую набор участников в стажерскую группу для постановки балетного спектакля с возможностью его включения в репертуар театра, сообщает пресс-служба страховой компании.
Руководителем программы является художественный руководитель балетной труппы Большого театра России Махар Вазиев.
Срок прохождения программы составляет от трех месяцев до одного года. Конкурсный отбор в программу для хореографов проводится на основании присланных на адрес электронной почты заявок с видеозаписью примера готовой хореографической работы конкурсанта, говорится в сообщении.
Участники программы получат возможность не только принимать участие в репетициях театра, но и привлекать артистов балета Большого театра к участию в своем спектакле. В течение одного месяца участники готовят и демонстрируют экзаменационной комиссии промежуточный вариант хореографической постановки продолжительностью 10-15 минут.
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"Вместе с театром мы увидели потребность в программе для хореографов и приняли участие в ее разработке. Эта программа станет отличным дополнением к молодежным программам для артистов балета и оперы, которые также поддерживает "Ингосстрах". Уверен, что наша программа для хореографов позволит открыть новые имена и обогатит новыми постановками не только Большой театр, но и весь мир балета", – цитирует пресс-служба слова генерального директора компании "Ингосстрах" Константина Соколова.
В свою очередь, художественный руководитель балетной труппы Большого театра России Махар Вазиев, инициировавший запуск программы, отметил, что сегодня, как никогда важно искать и поддерживать таланты хореографов.
"Это большая, сложная и серьезная работа, осуществление которой было бы невозможно без организационной и финансовой поддержки компании "Ингосстрах". Наше прошлое сотрудничество по аналогичной программе для артистов балета даёт мне уверенность, что результатом этого совместного проекта станут новые интересные работы в репертуаре Большого театра", – приводятся в сообщении слова Вазиева.
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