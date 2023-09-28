https://ria.ru/20230928/pedofiliya-1899109333.html

Черногория выдала России педофила из Новосибирска

Черногория выдала России педофила из Новосибирска - РИА Новости, 28.09.2023

Черногория выдала России педофила из Новосибирска

Россиянин, который находился в международном розыске за сексуальное насилие над 14-летней девочкой, экстрадирован из Черногории, сообщила представитель МВД РФ... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T10:07

2023-09-28T10:07

2023-09-28T10:07

черногория

россия

ирина волк

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россиянин, который находился в международном розыске за сексуальное насилие над 14-летней девочкой, экстрадирован из Черногории, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным ведомства, фигурант неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, а также причинил ей телесные повреждения. "Из Черногории экстрадирован россиянин Игорь Фомин. Он обвиняется в совершении ряда особо тяжких преступлений в отношении 14-летней девушки. Противоправные деяния совершены в Новосибирске в мае 2021 года", - сказала Волк. По ее словам, обвиняемый скрылся от следствия за границей, в марте 2023 года его задержали в Черногории, а сегодня передали российской стороне для доставки в Москву.

https://ria.ru/20230603/ekstraditsiya-1875893112.html

черногория

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

черногория, россия, ирина волк, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)