https://ria.ru/20230928/pedofiliya-1899109333.html
Черногория выдала России педофила из Новосибирска
Черногория выдала России педофила из Новосибирска - РИА Новости, 28.09.2023
Черногория выдала России педофила из Новосибирска
Россиянин, который находился в международном розыске за сексуальное насилие над 14-летней девочкой, экстрадирован из Черногории, сообщила представитель МВД РФ... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T10:07
2023-09-28T10:07
2023-09-28T10:07
черногория
россия
ирина волк
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россиянин, который находился в международном розыске за сексуальное насилие над 14-летней девочкой, экстрадирован из Черногории, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным ведомства, фигурант неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, а также причинил ей телесные повреждения. "Из Черногории экстрадирован россиянин Игорь Фомин. Он обвиняется в совершении ряда особо тяжких преступлений в отношении 14-летней девушки. Противоправные деяния совершены в Новосибирске в мае 2021 года", - сказала Волк. По ее словам, обвиняемый скрылся от следствия за границей, в марте 2023 года его задержали в Черногории, а сегодня передали российской стороне для доставки в Москву.
https://ria.ru/20230603/ekstraditsiya-1875893112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черногория, россия, ирина волк, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Черногория, Россия, Ирина Волк, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Черногория выдала России педофила из Новосибирска
Волк: Черногория экстрадировала россиянина Фомина, обвиненного в педофилии