Рейтинг@Mail.ru
Мурашко оценил ситуацию с ОРВИ в России - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/orvi-1899302427.html
Мурашко оценил ситуацию с ОРВИ в России
Мурашко оценил ситуацию с ОРВИ в России - РИА Новости, 28.09.2023
Мурашко оценил ситуацию с ОРВИ в России
Ситуация с заболеваемостью ОРВИ в России стабилизируется, но есть определённый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил в эфире канала "Россия-1"... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T20:42
2023-09-28T20:42
россия
москва
михаил мурашко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519784_0:80:2276:1360_1920x0_80_0_0_da120cb736304fe0a9ec2571544baf14.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью ОРВИ в России стабилизируется, но есть определённый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил в эфире канала "Россия-1" министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В период начала учебного года, когда дети вернулись в школы, был определенный подъем заболеваемости. Больше контактов, больше общения. И это тут же отразилось. Сейчас ситуация стабилизируется. И даже в определенной степени пошла на снижение", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Он отметил, что снижение заболеваемости ощутимо в Москве. В ряде регионов есть незначительный подъем, но в целом по стране ситуация стабильная и ровная, пояснил министр.По его словам, сейчас в России есть определенный подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, но течение этой болезни не обладает агрессивными формами, поэтому госпитализаций небольшое количество.Мурашко рекомендовал россиянам сделать прививку против гриппа. Вакцины поставлены во все регионы, подчеркнул он.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519784_229:0:2276:1535_1920x0_80_0_0_bb78c40fe553163026c60a6688a32e7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, михаил мурашко, общество
Россия, Москва, Михаил Мурашко, Общество
Мурашко оценил ситуацию с ОРВИ в России

Мурашко: ситуация с заболеваемостью ОРВИ стабилизируется

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью ОРВИ в России стабилизируется, но есть определённый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил в эфире канала "Россия-1" министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В период начала учебного года, когда дети вернулись в школы, был определенный подъем заболеваемости. Больше контактов, больше общения. И это тут же отразилось. Сейчас ситуация стабилизируется. И даже в определенной степени пошла на снижение", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Он отметил, что снижение заболеваемости ощутимо в Москве. В ряде регионов есть незначительный подъем, но в целом по стране ситуация стабильная и ровная, пояснил министр.
По его словам, сейчас в России есть определенный подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, но течение этой болезни не обладает агрессивными формами, поэтому госпитализаций небольшое количество.
Мурашко рекомендовал россиянам сделать прививку против гриппа. Вакцины поставлены во все регионы, подчеркнул он.
Опрос
Вы делаете сезонные прививки?
Проголосовали:19556
20 сентября, 14:13
 
РоссияМоскваМихаил МурашкоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала