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Мурашко оценил ситуацию с ОРВИ в России
Мурашко оценил ситуацию с ОРВИ в России - РИА Новости, 28.09.2023
Мурашко оценил ситуацию с ОРВИ в России
Ситуация с заболеваемостью ОРВИ в России стабилизируется, но есть определённый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил в эфире канала "Россия-1"... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T20:42
2023-09-28T20:42
2023-09-28T20:42
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общество
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью ОРВИ в России стабилизируется, но есть определённый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил в эфире канала "Россия-1" министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В период начала учебного года, когда дети вернулись в школы, был определенный подъем заболеваемости. Больше контактов, больше общения. И это тут же отразилось. Сейчас ситуация стабилизируется. И даже в определенной степени пошла на снижение", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Он отметил, что снижение заболеваемости ощутимо в Москве. В ряде регионов есть незначительный подъем, но в целом по стране ситуация стабильная и ровная, пояснил министр.По его словам, сейчас в России есть определенный подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, но течение этой болезни не обладает агрессивными формами, поэтому госпитализаций небольшое количество.Мурашко рекомендовал россиянам сделать прививку против гриппа. Вакцины поставлены во все регионы, подчеркнул он.
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россия, москва, михаил мурашко, общество
Россия, Москва, Михаил Мурашко, Общество
Мурашко оценил ситуацию с ОРВИ в России
Мурашко: ситуация с заболеваемостью ОРВИ стабилизируется
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Ситуация с заболеваемостью ОРВИ в России стабилизируется, но есть определённый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил в эфире канала "Россия-1"
министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В период начала учебного года, когда дети вернулись в школы, был определенный подъем заболеваемости. Больше контактов, больше общения. И это тут же отразилось. Сейчас ситуация стабилизируется. И даже в определенной степени пошла на снижение", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Он отметил, что снижение заболеваемости ощутимо в Москве
. В ряде регионов есть незначительный подъем, но в целом по стране ситуация стабильная и ровная, пояснил министр.
По его словам, сейчас в России есть определенный подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, но течение этой болезни не обладает агрессивными формами, поэтому госпитализаций небольшое количество.
Мурашко рекомендовал россиянам сделать прививку против гриппа. Вакцины поставлены во все регионы, подчеркнул он.