https://ria.ru/20230928/oproverzhenie-1899082670.html

МЧС Узбекистана опровергло сообщения об авиакатастрофе

МЧС Узбекистана опровергло сообщения об авиакатастрофе - РИА Новости, 28.09.2023

МЧС Узбекистана опровергло сообщения об авиакатастрофе

МЧС Узбекистана опровергло сообщения в соцсетях об авиакатастрофе, якобы ставшей причиной сильного взрыва и пожара на одном из промышленных складов в Ташкенте,... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T03:20

2023-09-28T03:20

2023-09-28T10:35

ташкент

узбекистан

в мире

взрыв на складе в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 28 сен - РИА Новости. МЧС Узбекистана опровергло сообщения в соцсетях об авиакатастрофе, якобы ставшей причиной сильного взрыва и пожара на одном из промышленных складов в Ташкенте, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее МЧС сообщило, что 28 сентября в 02.43 (00.43 мск) произошел сильный взрыв и последующий пожар на одном из складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района Ташкента. По данным ведомства, ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов. По данным минздрава страны, в результате ЧС есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь. "В некоторых социальных сетях распространяются фейковые новости о том, что инцидент в Сергелийском районе произошел в результате авиакатастрофы. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС. По уточненным данным, взрыв и пожар произошел на складе, принадлежащем ООО "Интер Логистик".

https://ria.ru/20230927/pozhar-1898853194.html

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ташкент, узбекистан, в мире, взрыв на складе в ташкенте