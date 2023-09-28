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МЧС Узбекистана опровергло сообщения об авиакатастрофе - РИА Новости, 28.09.2023
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03:20 28.09.2023 (обновлено: 10:35 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/oproverzhenie-1899082670.html
МЧС Узбекистана опровергло сообщения об авиакатастрофе
МЧС Узбекистана опровергло сообщения об авиакатастрофе - РИА Новости, 28.09.2023
МЧС Узбекистана опровергло сообщения об авиакатастрофе
МЧС Узбекистана опровергло сообщения в соцсетях об авиакатастрофе, якобы ставшей причиной сильного взрыва и пожара на одном из промышленных складов в Ташкенте,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T03:20
2023-09-28T10:35
ташкент
узбекистан
в мире
взрыв на складе в ташкенте
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ТАШКЕНТ, 28 сен - РИА Новости. МЧС Узбекистана опровергло сообщения в соцсетях об авиакатастрофе, якобы ставшей причиной сильного взрыва и пожара на одном из промышленных складов в Ташкенте, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее МЧС сообщило, что 28 сентября в 02.43 (00.43 мск) произошел сильный взрыв и последующий пожар на одном из складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района Ташкента. По данным ведомства, ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов. По данным минздрава страны, в результате ЧС есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь. "В некоторых социальных сетях распространяются фейковые новости о том, что инцидент в Сергелийском районе произошел в результате авиакатастрофы. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС. По уточненным данным, взрыв и пожар произошел на складе, принадлежащем ООО "Интер Логистик".
https://ria.ru/20230927/pozhar-1898853194.html
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ташкент, узбекистан, в мире, взрыв на складе в ташкенте
Ташкент, Узбекистан, В мире, Взрыв на складе в Ташкенте
МЧС Узбекистана опровергло сообщения об авиакатастрофе

МЧС Узбекистана опровергло сообщения об авиакатастрофе в Ташкенте

© SputnikПоследствия взрыва на складе в Сергелийском районе Ташкента. 28 сентября 2023
Последствия взрыва на складе в Сергелийском районе Ташкента. 28 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Sputnik
Последствия взрыва на складе в Сергелийском районе Ташкента. 28 сентября 2023
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ТАШКЕНТ, 28 сен - РИА Новости. МЧС Узбекистана опровергло сообщения в соцсетях об авиакатастрофе, якобы ставшей причиной сильного взрыва и пожара на одном из промышленных складов в Ташкенте, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее МЧС сообщило, что 28 сентября в 02.43 (00.43 мск) произошел сильный взрыв и последующий пожар на одном из складов, расположенном на территории массива "Строитель" Сергелийского района Ташкента. По данным ведомства, ликвидацией возгорания занимаются 16 пожарных расчетов. По данным минздрава страны, в результате ЧС есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь.
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"В некоторых социальных сетях распространяются фейковые новости о том, что инцидент в Сергелийском районе произошел в результате авиакатастрофы. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС.
По уточненным данным, взрыв и пожар произошел на складе, принадлежащем ООО "Интер Логистик".
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