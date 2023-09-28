https://ria.ru/20230928/obstrel-1899093350.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 28.09.2023

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров и девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T08:55

2023-09-28T08:55

2023-09-28T08:55

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

сцкк

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров и девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 03.50 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска с 01.30 мск по 07.25 мск выпустили девять снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898960840.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, сцкк, происшествия, донецкая народная республика