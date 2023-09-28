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Опрос: более половины жителей Молдавии выступили против вступления в НАТО - РИА Новости, 28.09.2023
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17:42 28.09.2023 (обновлено: 18:05 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/nato-1899264787.html
Опрос: более половины жителей Молдавии выступили против вступления в НАТО
Опрос: более половины жителей Молдавии выступили против вступления в НАТО - РИА Новости, 28.09.2023
Опрос: более половины жителей Молдавии выступили против вступления в НАТО
Около 60% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс, свидетельствуют данные социологического опроса, которые... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:42
2023-09-28T18:05
в мире
молдавия
нато
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КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Около 60% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс, свидетельствуют данные социологического опроса, которые опубликовал в четверг молдавский Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS). Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, то членство в альянсе поддержали бы 26% местных жителей (24% опрошенных в мае). В то же время 60% опрошенных (60% ранее) считают, что страна не должна присоединяться к этому военно-политическому блоку. Еще 3% (столько же и ранее) граждан отметили, что не приняли бы участие в голосовании, 9% респондентов (11% ранее) не определились с ответом. Остальные 2% (3% ранее) респондентов не знают, что представляет собой НАТО. Опрос проводился с 2 по 24 сентября в 72 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 822 респондентов. Максимальная погрешность составляет около 3,4%. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
https://ria.ru/20230927/nato-1899020766.html
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РИА Новости
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353
60
353
60
в мире, молдавия, нато
В мире, Молдавия, НАТО
Опрос: более половины жителей Молдавии выступили против вступления в НАТО

IMAS: около 60% жителей Молдавии выступили против вступления страны в НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Около 60% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс, свидетельствуют данные социологического опроса, которые опубликовал в четверг молдавский Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS).
Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, то членство в альянсе поддержали бы 26% местных жителей (24% опрошенных в мае). В то же время 60% опрошенных (60% ранее) считают, что страна не должна присоединяться к этому военно-политическому блоку. Еще 3% (столько же и ранее) граждан отметили, что не приняли бы участие в голосовании, 9% респондентов (11% ранее) не определились с ответом. Остальные 2% (3% ранее) респондентов не знают, что представляет собой НАТО.
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Опрос проводился с 2 по 24 сентября в 72 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 822 респондентов. Максимальная погрешность составляет около 3,4%.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
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