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МВД Молдавии сообщило о найденных фрагментах предмета, похожего на ракету - РИА Новости, 28.09.2023
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10:02 28.09.2023 (обновлено: 10:41 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/mvd-1899108205.html
МВД Молдавии сообщило о найденных фрагментах предмета, похожего на ракету
МВД Молдавии сообщило о найденных фрагментах предмета, похожего на ракету - РИА Новости, 28.09.2023
МВД Молдавии сообщило о найденных фрагментах предмета, похожего на ракету
МВД Молдавии подтвердило обнаружение фрагментов предполагаемой ракеты на территории страны, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T10:02
2023-09-28T10:41
в мире
молдавия
тирасполь
кишинев
олег беляков
майя санду
зрк с-300
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КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. МВД Молдавии подтвердило обнаружение фрагментов предполагаемой ракеты на территории страны, сообщила пресс-служба ведомства. "На берегу пруда в селе Фырлэдены Каушанского района вечером 27 сентября обнаружены фрагменты подозрительного предмета, предположительно ракеты. На место происшествия направлены специалисты, которые проводят необходимые исследования", — отметили в министерстве.Ситуацию обсудят на заседании Объединенной контрольной комиссии. Ранее сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков заявил, что обнаружены обломки ракеты ПВО С-300. По его словам, они упали ночью в селе Кицканы, которое находится в десяти километрах от Тирасполя. На место происшествия выезжали военные наблюдатели миротворцев. Беляков добавил, что боевой элемент ракеты изъят с места. Президент Молдавии Майя Санду говорила, что речь идет о Приднестровье, и официальные учреждения Кишинева не могут провести расследование на неподконтрольной им территории.Позже СМИ непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщили о еще двух обнаруженных фрагментах в Кицканах.
https://ria.ru/20230927/nato-1899020766.html
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в мире, молдавия, тирасполь, кишинев, олег беляков, майя санду, зрк с-300
В мире, Молдавия, Тирасполь, Кишинев, Олег Беляков, Майя Санду, ЗРК С-300
МВД Молдавии сообщило о найденных фрагментах предмета, похожего на ракету

МВД Молдавии: найдены фрагменты предмета, похожего на ракету

© Фото : Ministerul Afacerilor InterneФрагменты предполагаемой ракеты, найденные на берегу пруда в селе Фырлэдены Каушанского района
Фрагменты предполагаемой ракеты, найденные на берегу пруда в селе Фырлэдены Каушанского района - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : Ministerul Afacerilor Interne
Фрагменты предполагаемой ракеты, найденные на берегу пруда в селе Фырлэдены Каушанского района
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. МВД Молдавии подтвердило обнаружение фрагментов предполагаемой ракеты на территории страны, сообщила пресс-служба ведомства.
"На берегу пруда в селе Фырлэдены Каушанского района вечером 27 сентября обнаружены фрагменты подозрительного предмета, предположительно ракеты. На место происшествия направлены специалисты, которые проводят необходимые исследования", — отметили в министерстве.
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Ситуацию обсудят на заседании Объединенной контрольной комиссии.
Ранее сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков заявил, что обнаружены обломки ракеты ПВО С-300. По его словам, они упали ночью в селе Кицканы, которое находится в десяти километрах от Тирасполя. На место происшествия выезжали военные наблюдатели миротворцев. Беляков добавил, что боевой элемент ракеты изъят с места. Президент Молдавии Майя Санду говорила, что речь идет о Приднестровье, и официальные учреждения Кишинева не могут провести расследование на неподконтрольной им территории.
Позже СМИ непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщили о еще двух обнаруженных фрагментах в Кицканах.
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В миреМолдавияТираспольКишиневОлег БеляковМайя СандуЗРК С-300
 
 
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