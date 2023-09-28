https://ria.ru/20230928/mvd-1899108205.html

МВД Молдавии сообщило о найденных фрагментах предмета, похожего на ракету

МВД Молдавии сообщило о найденных фрагментах предмета, похожего на ракету - РИА Новости, 28.09.2023

МВД Молдавии сообщило о найденных фрагментах предмета, похожего на ракету

МВД Молдавии подтвердило обнаружение фрагментов предполагаемой ракеты на территории страны, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T10:02

2023-09-28T10:02

2023-09-28T10:41

в мире

молдавия

тирасполь

кишинев

олег беляков

майя санду

зрк с-300

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899113384_0:357:1200:1032_1920x0_80_0_0_2dacb2e7db04e2c19ef9613c5cdbf76f.jpg

КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. МВД Молдавии подтвердило обнаружение фрагментов предполагаемой ракеты на территории страны, сообщила пресс-служба ведомства. "На берегу пруда в селе Фырлэдены Каушанского района вечером 27 сентября обнаружены фрагменты подозрительного предмета, предположительно ракеты. На место происшествия направлены специалисты, которые проводят необходимые исследования", — отметили в министерстве.Ситуацию обсудят на заседании Объединенной контрольной комиссии. Ранее сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков заявил, что обнаружены обломки ракеты ПВО С-300. По его словам, они упали ночью в селе Кицканы, которое находится в десяти километрах от Тирасполя. На место происшествия выезжали военные наблюдатели миротворцев. Беляков добавил, что боевой элемент ракеты изъят с места. Президент Молдавии Майя Санду говорила, что речь идет о Приднестровье, и официальные учреждения Кишинева не могут провести расследование на неподконтрольной им территории.Позже СМИ непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщили о еще двух обнаруженных фрагментах в Кицканах.

https://ria.ru/20230927/nato-1899020766.html

https://ria.ru/20230927/moldavia-1899055590.html

молдавия

тирасполь

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, тирасполь, кишинев, олег беляков, майя санду, зрк с-300