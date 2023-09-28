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В Минфине назвали нецелесообразным ограничение плавающего курса рубля - РИА Новости, 28.09.2023
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13:07 28.09.2023 (обновлено: 13:08 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/minfin-1899171028.html
В Минфине назвали нецелесообразным ограничение плавающего курса рубля
В Минфине назвали нецелесообразным ограничение плавающего курса рубля - РИА Новости, 28.09.2023
В Минфине назвали нецелесообразным ограничение плавающего курса рубля
Ограничение плавающего курса рубля нецелесообразно, любые нововведения в валютном регулировании должны это учитывать, заявил журналистам директор департамента... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:07
2023-09-28T13:08
экономика
россия
максим решетников
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Ограничение плавающего курса рубля нецелесообразно, любые нововведения в валютном регулировании должны это учитывать, заявил журналистам директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков. Министр экономического развития РФ Максим Решетников в связи с ситуацией на валютном рынке 25 сентября поднял вопрос о том, что из-за активного развития платежей в нацвалютах сформировался по сути рынок офшорных рублей, которые обращаются за границей и вовлекаются в валютные игры против рубля. По его мнению, России нужно создавать некий аналог китайской модели - "мембраны" между внутренним и внешним рынками рублей. "Тут надо в целом понимать, что такое мембрана, что имеется в виду. Скорее всего, не имеется ввиду ограничение плавающего курса рубля. Мы это не читаем, что это ограничение плавающего курса рубля. Нам кажется, ограничивать плавающий курс нецелесообразно. Мы к этому очень долгое время шли. Это существенное достижение всей макроэкономической политики нашей страны. Любые нововведения не должны ограничивать плавающий курс", - прокомментировал Чебесков в кулуарах Московского финансового форума. Он подчеркнул, что плавающий курс является базовым принципом функционирования экономики и работы денежно-кредитной политики, помогая снижать дисбалансы в экономике. Чиновник добавил, что не видел официальных предложений от Минэкономразвития по поводу введения "мембраны" на валютном рынке. ЦБ, комментируя предложение Решетникова, 26 сентября заявил, что ограничения на движение капитала уместны в качестве краткосрочных мер реагирования при значительных рисках финансовой стабильности. Тогда регулятор отметил, что сегментированность валютного рынка приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом. Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что Россия не может напрямую применять китайский опыт в своей финансовой системе: это будет движение назад с точки зрения свободы финансового рынка.
https://ria.ru/20230928/blokcheyn-1899163178.html
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экономика, россия, максим решетников, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В Минфине назвали нецелесообразным ограничение плавающего курса рубля

Минфин РФ: ограничение плавающего курса рубля нецелесообразно

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Ограничение плавающего курса рубля нецелесообразно, любые нововведения в валютном регулировании должны это учитывать, заявил журналистам директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников в связи с ситуацией на валютном рынке 25 сентября поднял вопрос о том, что из-за активного развития платежей в нацвалютах сформировался по сути рынок офшорных рублей, которые обращаются за границей и вовлекаются в валютные игры против рубля. По его мнению, России нужно создавать некий аналог китайской модели - "мембраны" между внутренним и внешним рынками рублей.
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"Тут надо в целом понимать, что такое мембрана, что имеется в виду. Скорее всего, не имеется ввиду ограничение плавающего курса рубля. Мы это не читаем, что это ограничение плавающего курса рубля. Нам кажется, ограничивать плавающий курс нецелесообразно. Мы к этому очень долгое время шли. Это существенное достижение всей макроэкономической политики нашей страны. Любые нововведения не должны ограничивать плавающий курс", - прокомментировал Чебесков в кулуарах Московского финансового форума.
Он подчеркнул, что плавающий курс является базовым принципом функционирования экономики и работы денежно-кредитной политики, помогая снижать дисбалансы в экономике.
Чиновник добавил, что не видел официальных предложений от Минэкономразвития по поводу введения "мембраны" на валютном рынке.
ЦБ, комментируя предложение Решетникова, 26 сентября заявил, что ограничения на движение капитала уместны в качестве краткосрочных мер реагирования при значительных рисках финансовой стабильности. Тогда регулятор отметил, что сегментированность валютного рынка приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом.
Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что Россия не может напрямую применять китайский опыт в своей финансовой системе: это будет движение назад с точки зрения свободы финансового рынка.
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