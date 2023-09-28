https://ria.ru/20230928/minfin-1899171028.html

В Минфине назвали нецелесообразным ограничение плавающего курса рубля

В Минфине назвали нецелесообразным ограничение плавающего курса рубля - РИА Новости, 28.09.2023

В Минфине назвали нецелесообразным ограничение плавающего курса рубля

Ограничение плавающего курса рубля нецелесообразно, любые нововведения в валютном регулировании должны это учитывать, заявил журналистам директор департамента... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T13:07

2023-09-28T13:07

2023-09-28T13:08

экономика

россия

максим решетников

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Ограничение плавающего курса рубля нецелесообразно, любые нововведения в валютном регулировании должны это учитывать, заявил журналистам директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков. Министр экономического развития РФ Максим Решетников в связи с ситуацией на валютном рынке 25 сентября поднял вопрос о том, что из-за активного развития платежей в нацвалютах сформировался по сути рынок офшорных рублей, которые обращаются за границей и вовлекаются в валютные игры против рубля. По его мнению, России нужно создавать некий аналог китайской модели - "мембраны" между внутренним и внешним рынками рублей. "Тут надо в целом понимать, что такое мембрана, что имеется в виду. Скорее всего, не имеется ввиду ограничение плавающего курса рубля. Мы это не читаем, что это ограничение плавающего курса рубля. Нам кажется, ограничивать плавающий курс нецелесообразно. Мы к этому очень долгое время шли. Это существенное достижение всей макроэкономической политики нашей страны. Любые нововведения не должны ограничивать плавающий курс", - прокомментировал Чебесков в кулуарах Московского финансового форума. Он подчеркнул, что плавающий курс является базовым принципом функционирования экономики и работы денежно-кредитной политики, помогая снижать дисбалансы в экономике. Чиновник добавил, что не видел официальных предложений от Минэкономразвития по поводу введения "мембраны" на валютном рынке. ЦБ, комментируя предложение Решетникова, 26 сентября заявил, что ограничения на движение капитала уместны в качестве краткосрочных мер реагирования при значительных рисках финансовой стабильности. Тогда регулятор отметил, что сегментированность валютного рынка приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом. Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что Россия не может напрямую применять китайский опыт в своей финансовой системе: это будет движение назад с точки зрения свободы финансового рынка.

https://ria.ru/20230928/blokcheyn-1899163178.html

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экономика, россия, максим решетников, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)