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Биография Микеланджело да Караваджо

Биография Микеланджело да Караваджо - РИА Новости, 28.09.2023

Биография Микеланджело да Караваджо

Знаменитый итальянский живописец, один из крупнейших представителей барокко и основоположник реализма Микеланджело Меризи родился 28 сентября 1573 года в... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T00:42

2023-09-28T00:42

2023-09-28T00:42

справки

италия

микеланджело меризи да караваджо

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Знаменитый итальянский живописец, один из крупнейших представителей барокко и основоположник реализма Микеланджело Меризи родился 28 сентября 1573 года в местечке Караваджо (Ломбардия, Италия). Известен как Караваджо (Michelangelo Merisi da Caravaggio) по названию места рождения. Его отец, Фермо Меризи, служил архитектором и декоратором у маркиза Франческо Сфорца да Караваджо. Мать принадлежала к семье знатного происхождения. В семье было пятеро детей.Первые годы жизни Микеланджело Меризи прошли в Милане, откуда семья бежала в Бергамо, спасаясь от чумы.С 1584 года будущий художник четыре года учился у известного миланского художника Симоне Петерцано, ученика великого живописца Тициана (1488/90-1576).Его мастерство формировалось под влиянием североитальянских живописцев Джованни Савольдо, Моретто да Брешиа, Джироламо Романино, Лоренцо Лотто. В 1592 году Караваджо переехал в Рим – художественный центр Италии. С самого начала пребывания в Риме художник отверг характерную идеальную красоту эпохи Возрождения, основанную на строгих нормах, и избрал путь реализма, создавая свои произведения по прямым копиям с натуры без какой-либо предварительной подготовки. Некоторое время работал помощником в мастерской римского художника, представителя маньеризма Джузеппе Чезари. В тот период были написаны "Молодой Больной Вакх" ("Больной Вакх"), "Мальчик с корзиной фруктов", "Мальчик, чистящий фрукты" (все 1593), "Мальчик, укушенный ящерицей" (1594).Первым автопортретом Караваджо считается картина "Музыканты" (1595), где художник изобразил себя вместе с двумя молодыми музыкантами и Купидоном на заднем плане.Картина "Юноша с лютней" (1595-1596) была написана по заказу маркиза Винченцо Джустиниани. Это единственная работа Караваджо, хранящаяся в России (Санкт-Петербург, Эрмитаж). Она была приобретена в 1808 году.В 1595 году в лице знатока искусства и мецената кардинала Франческо Мария дель Монте Караваджо нашел влиятельного покровителя, который взял художника в свой дом и ввел в художественную среду Рима. Для него художник создал ряд религиозных работ.Первой из них стала монументальная картина "Экстаз святого Франциска" (1595). По мнению экспертов, она стала первым зрелым произведением Караваджо и положила начало славе Караваджо как религиозного живописца.На картине "Кающаяся Магдалина" (1595-1597) изображен первый женский образ, созданный художником. В этот период он создал своего второго "Вакха" (1596), на этот раз полного здоровья. В доме кардинала Караваджо создал свой знаменитый натюрморт "Корзина с фруктами" (1596).В 1597 году Караваджо написал потолочную фреску, ныне единственную в мире. Картина шириной около трех метров с изображениями Юпитера, Нептуна и Плутона была заказана кардиналом дель Монте и стала украшением его алхимической лаборатории. Также Караваджо создал ряд картин на сюжеты из жизни апостолов. Это "Мученичество апостола Матфея" (1599-1600) и "Призвание апостола Матфея" (1599), которые до сих пор украшают капеллу Контарелли церкви Сан-Луиджи деи Франчези в Риме. Этот живописный ансамбль был самым масштабным из всех, исполненных художником.В 1601 году была написана картина "Обращение Савла" для капеллы Черази церкви Санта-Мария-дель-Пополо в Риме.Среди других религиозных произведений Караваджо – картины "Жертвоприношение Исаака", "Святая Екатерина Александрийская", "Иоанн Креститель", "Юдифь, обезглавливающая Олоферна" и другие.Картина "Ужин в Эммаусе" (1601) – один из шедевров мастера, где передаче глубокого драматизма служит использование светотени, – ознаменовала начало зрелого периода в творчестве художника. В 1602-1604 годах художник написал "Положение во гроб" ("Снятие с креста") для церкви Санта-Мария-ин-Валичелла в Риме. В 1604 году создал композицию "Мадонна ди Лорето" для капеллы Кавалетти в римской церкви Сант-Агостино. В 1606 году он закончил картину "Успение Марии".Караваджо обладал необузданным темпераментом, который ввергал его в опасные ситуации. Он много раз дрался на дуэлях, за что неоднократно попадал в тюрьму. Часто проводил время в обществе игроков, мошенников, авантюристок. Его преследовали наемные убийцы, имя художника не раз фигурировало в полицейских хрониках. В 1606 году в драке Караваджо убил молодого аристократа Рануччо Томассони. Папа Римский Павел V, портрет которого написал художник (1605-1606), приговорил его к смертной казни. Караваджо бежал из Рима в Неаполь, откуда в 1608 году перебрался на Мальту, где был принят в Мальтийский орден. Однако после ссоры с высокопоставленным членом ордена был исключен из него и арестован. Караваджо бежал из тюрьмы и перебрался на Сицилию. Затем снова вернулся в Неаполь. В тот период скитаний художник создал ряд выдающихся произведений религиозной живописи. В Неаполе он написал большие алтарные картины "Семь дел милосердия" (церковь Пио Монте делла Мизарикордия), "Мадонна Розария" и "Бичевание Христа".На Мальте живописец пробыл менее полугода, но писал в невероятном темпе. Картины этого периода сильно отличались от всего, созданного им ранее. Здесь для храма Сан Доменико Маджоре он создал знаменитое полотно "Усекновение главы Иоанна Крестителя" – единственную подписанную свою работу, а также работы "Святой Иероним", "Портрет Алофа де Виньякура" и "Спящий купидон". На Сицилии – "Погребение святой Луции" для церкви Святой Луции, "Воскрешение Лазаря" для генуэзского купца и "Поклонение пастухов" для церкви Санта Мария дельи Анджели.К поздним работам Караваджо относится картина "Давид с головой Голиафа" (1609-1610), на которой голова, предположительно, представляет собой автопортрет художника.Последняя картина мастера – "Мученичество святой Урсулы" (1610).В настоящее время более 20 работ за авторством Караваджо, которое точно установлено. Тех, которые ему приписывают большинство экспертов, – насчитывают около 78. По другим данным, только ранних работ мастера было обнаружено около 100. В 1610 году, получив помилование от Папы Римского, он сел на корабль, чтобы вернуться в Рим. После остановки в портовом городке Порто-Эрколе (побережье Тосканы) он был по ошибке заключен в тюрьму испанской стражей на три дня.18 июля 1610 года Караваджо скончался от приступа малярии в Порто-Эрколе и был похоронен в безымянной могиле. Живописец получил всемирную известность только в XX веке, после долгого забвения. Творчество Караваджо оказало огромное влияние не только на многих итальянских художников XVII века, но и на ведущих западноевропейских мастеров – Питера Пауля Рубенса, Диего Веласкеса, Хосе де Риберу, а также породило новое направление в искусстве – караваджизм (сочетание реалистичности, монументальности и контрастов светотени). Впоследствии метод широко распространился по всей Европе. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, италия, микеланджело меризи да караваджо