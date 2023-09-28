СМИ: европейцы лишаются свободы перемещения из-за кризиса с мигрантами
Euractiv: все больше стран ЕС вводят ограничения из-за миграционного кризиса
© AP Photo / Valeria FerraroМигранты на итальянском острове Лампедуза
© AP Photo / Valeria Ferraro
Мигранты на итальянском острове Лампедуза
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Европейские граждане лишаются свободы перемещения в Шенгенской зоне, поскольку все больше стран вводят ограничения на фоне миграционного кризиса и террористических угроз, пишет издание Euractiv.
"Один из флагманских проектов Европы терпит неудачу. Свободная Шенгенская зона продолжает подвергаться нападкам со стороны растущего числа стран, которые сохраняют или заново ввели внутренний пограничный контроль, ссылаясь на проблемы миграции или терроризма", - пишет издание.
Как отмечает Euractiv, путешествие по Европе без ограничений, связанных с пересечением границ, стало нормой за последние 20 лет. При этом издание добавляет, что "сегодня, когда едешь на поезде из Австрии в Германию, кажется, что Шенгена никогда не существовало". "При пересечении границы путешествие прекращается. Все двери, кроме одной, закрыты. Хорошо экипированные полицейские заходят в поезд и начинают проверять документы", - пишет издание.
Издание отмечает, что как результат, каждая поездка сталкивается с задержками, кроме того, растут экономические затраты, так как транспортировка товаров также замедляется. "Сегодня путешествующего по Европе могут остановить более десятка раз из-за группы настойчивых стран, которые долгое время отказывались поддерживать дух Шенгенской зоны", - отмечает Euractiv.
В настоящее время в Шенгенское пространство входят 27 стран: 23 государства Евросоюза, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.
В среду глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявил, что Германия усиливает контроль на границе с Польшей и Чехией для борьбы с незаконным ввозом мигрантов на свою территорию. В тот же день пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава может ввести контроль на границе с Германией. Польские СМИ также сообщали, что Варшава в ближайшее время может усилить границу со Словакией из-за активности нелегальных мигрантов.