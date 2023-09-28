https://ria.ru/20230928/migranty-1899165753.html

СМИ: европейцы лишаются свободы перемещения из-за кризиса с мигрантами

СМИ: европейцы лишаются свободы перемещения из-за кризиса с мигрантами - РИА Новости, 28.09.2023

СМИ: европейцы лишаются свободы перемещения из-за кризиса с мигрантами

Европейские граждане лишаются свободы перемещения в Шенгенской зоне, поскольку все больше стран вводят ограничения на фоне миграционного кризиса и... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T12:51

2023-09-28T12:51

2023-09-28T12:51

в мире

евросоюз

мигранты

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Европейские граждане лишаются свободы перемещения в Шенгенской зоне, поскольку все больше стран вводят ограничения на фоне миграционного кризиса и террористических угроз, пишет издание Euractiv. "Один из флагманских проектов Европы терпит неудачу. Свободная Шенгенская зона продолжает подвергаться нападкам со стороны растущего числа стран, которые сохраняют или заново ввели внутренний пограничный контроль, ссылаясь на проблемы миграции или терроризма", - пишет издание. Как отмечает Euractiv, путешествие по Европе без ограничений, связанных с пересечением границ, стало нормой за последние 20 лет. При этом издание добавляет, что "сегодня, когда едешь на поезде из Австрии в Германию, кажется, что Шенгена никогда не существовало". "При пересечении границы путешествие прекращается. Все двери, кроме одной, закрыты. Хорошо экипированные полицейские заходят в поезд и начинают проверять документы", - пишет издание. Издание отмечает, что как результат, каждая поездка сталкивается с задержками, кроме того, растут экономические затраты, так как транспортировка товаров также замедляется. "Сегодня путешествующего по Европе могут остановить более десятка раз из-за группы настойчивых стран, которые долгое время отказывались поддерживать дух Шенгенской зоны", - отмечает Euractiv. В среду глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявил, что Германия усиливает контроль на границе с Польшей и Чехией для борьбы с незаконным ввозом мигрантов на свою территорию. В тот же день пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Варшава может ввести контроль на границе с Германией. Польские СМИ также сообщали, что Варшава в ближайшее время может усилить границу со Словакией из-за активности нелегальных мигрантов.

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

https://ria.ru/20230903/evrosoyuz-1893841777.html

https://ria.ru/20230928/evropa-1899026537.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, мигранты