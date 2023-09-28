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В Башкирии загорелась база отдыха "Лукоморье"
В Башкирии загорелась база отдыха "Лукоморье" - РИА Новости, 28.09.2023
В Башкирии загорелась база отдыха "Лукоморье"
База отдыха "Лукоморье", где расположены бани, горит под Уфой, сообщили в ГУМЧС по Башкирии. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:17
2023-09-28T11:17
2023-09-28T11:57
происшествия
уфа
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 28 сен - РИА Новости. База отдыха "Лукоморье", где расположены бани, горит под Уфой, сообщили в ГУМЧС по Башкирии. " Пожар в "Лукоморье". Силы и средства МЧС России выехали, находятся в пути следования", - сказали в ведомстве журналистам. В базе отдыха "Лукоморье" расположены бани и коттеджы. Комплекс находится в селе Михайловка под Уфой."Горит баня и административное здание с пристроем. На тушение поданы пожарные стволы, также проводится охлаждение рядом стоящих строений. Принимаются все необходимые меры для недопущения распространения огня", - уточнили в ГУМЧС по Башкирии.Информации о пострадавших на текущий момент не поступала. Причина будет устанавливаться дознавателем МЧС России. На месте находятся шесть единиц пожарной техники и 20 человек, информирует ведомство.
https://ria.ru/20230928/tashkent-1899115888.html
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происшествия, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Башкирии загорелась база отдыха "Лукоморье"
МЧС: под Уфой горит база отдыха "Лукоморье"