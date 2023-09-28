https://ria.ru/20230928/lozh-1899085832.html

"Россияне повержены". В США разоблачили наглую ложь о конфликте на Украине

"Россияне повержены". В США разоблачили наглую ложь о конфликте на Украине - РИА Новости, 28.09.2023

"Россияне повержены". В США разоблачили наглую ложь о конфликте на Украине

Россия смогла нарастить военный потенциал вопреки лжи американских политиков о конфликте на Украине, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T05:55

2023-09-28T05:55

2023-09-28T05:55

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россия смогла нарастить военный потенциал вопреки лжи американских политиков о конфликте на Украине, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Они (американские политики. — Прим. Ред.) продолжают распространять версию, согласно которой Украина побеждает (а она не побеждает), следующий оружейный комплекс, который мы поставим, станет именно тем, что поможет Киеву добиться этой победы (а такого не будет), а россияне практически повержены. <…> Но ведь это не так! И близко не так. Более того, военный потенциал России наоборот вырос", — сказал он.По мнению эксперта, в США проводят политику, которая основана не на фактах, а на эмоциях. Шаффер отметил, что американский истеблишмент "скорее отправит всю страну воевать из-за лжи, чем примет правду".Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит наращивать военный потенциал.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, сша