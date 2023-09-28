https://ria.ru/20230928/lekornyu-1899169029.html

Глава Минобороны Франции прибыл в Киев

Глава Минобороны Франции прибыл в Киев - РИА Новости, 28.09.2023

Глава Минобороны Франции прибыл в Киев

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в четверг прибыл с визитом в Киев, сообщило издание Figaro. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T13:03

2023-09-28T13:03

2023-09-28T13:07

в мире

украина

себастьян лекорню

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франция

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ПАРИЖ, 28 сен - РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в четверг прибыл с визитом в Киев, сообщило издание Figaro. "Министр в сопровождении порядка 20 французских оборонных компаний намерен обсудить развитие военной помощи Киеву", - сообщило СМИ. Лекорню проведет встречу с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым, министром стратегической промышленности Александром Камышевым и, возможно, Владимиром Зеленским. Среди представителей компаний, делегацию которых возглавляет министр, производители дронов, бронированных автомобилей и специалистов по кибербезопасности. Полный список компаний не разглашается. Как отмечает СМИ, в минобороны сообщили, что намерены "изменить парадигму помощи Украине с расчетом на то, что конфликт затянется". В конце прошлого года Франция создала фонд с бюджетом в 200 миллионов евро, чтобы дать Киеву возможность размещать заказы на вооружение напрямую у французских производителей. В Киеве пройдет международный форум по производству оружия. Ожидается, что в нем примут участие свыше ста производителей из более, чем 20 государств. Предыдущий визит Лекорню в Киев состоялся в декабре 2022 года. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230928/proval-1899084688.html

https://ria.ru/20230805/padenie-1888305439.html

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894168657.html

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