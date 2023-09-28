https://ria.ru/20230928/kuzbass-1899171664.html

Кузбасские росгвардейцы – участники СВО продемонстрировали свои навыки

Кузбасские росгвардейцы – участники СВО продемонстрировали свои навыки - РИА Новости, 28.09.2023

Кузбасские росгвардейцы – участники СВО продемонстрировали свои навыки

Кузбасские росгвардейцы – участники СВО продемонстрировали свои навыки журналистам и блогерам, сообщает пресс-служба правительства региона на сайте. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T13:10

2023-09-28T13:10

2023-09-28T13:10

кемерово

кемеровская область

сергей цивилев

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КЕМЕРОВО, 28 сен – РИА Новости. Кузбасские росгвардейцы – участники СВО продемонстрировали свои навыки журналистам и блогерам, сообщает пресс-служба правительства региона на сайте. "В преддверии Дня сил специального назначения войск национальной гвардии, который ежегодно отмечается 30 сентября, по поручению главы региона Сергея Цивилева проведен пресс-тур на один из тренировочных полигонов спецназа Росгвардии недалеко от Кемерова. Журналисты региональных СМИ и блогеры получили возможность стать зрителями учений различных спецподразделений национальной гвардии России. По сценарию были ликвидированы условные террористы и освобождены заложники", – говорится в сообщении. "Кузбасские росгвардейцы – одни из лучших в России. Сейчас многие из них выполняют специальные задачи в зоне проведения СВО, защищая Родину от неонацистов. Свои навыки они оттачивают на новом полигоне учебного центра, где созданы все необходимые условия для тренировок и полноценного обучения. Это дает возможность отряду спецназа быть всегда в боевой готовности. Мы гордимся нашими героями", – приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. Для участников пресс-тура организовали показательные мероприятия сил спецназа – продемонстрировали освобождение заложников из здания, в котором укрылись условные террористы, зачистку учебной деревни, где может скрываться диверсионно-разведывательная группа. Также журналисты и блогеры стали свидетелями тренировки группы по отработке совместных действий различных подразделений спецназа. "Такое мероприятие мы проводим впервые. Главная наша цель – популяризация службы в Росгвардии, чтобы люди знали и имели представление о ее специфике", – приводятся в сообщении слова заместителя начальника регионального управления Росгвардии Дениса Ситенкова. По его словам, в ряды Росгвардии приходит много молодых людей, которые готовы встать на защиту Отечества. Кузбасс стал одним из первых регионов страны, где на сотрудников и военнослужащих Росгвардии, принимающих участие в СВО, распространили те же льготы, что и контрактников министерства обороны. По инициативе губернатора Сергея Цивилева единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей получают граждане, которые самостоятельно подписали контракт с управлением Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу и отправились в зону СВО для выполнения боевых задач. Выплату в 100 тысяч рублей получают командированные в зону проведения СВО действующие сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии. Семьи росгвардейцев, принимающих участие в спецоперации, получают необходимую помощь и поддержку. Кроме того, при необходимости улучшения жилищных условий они имеют право воспользоваться льготными жилищными займами для участников СВО, которые также введены в регионе по поручению губернатора.

кемерово

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кемерово, кемеровская область, сергей цивилев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)