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В Красноярском крае потратят 30 миллиардов рублей на развитие культуры - РИА Новости, 28.09.2023
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12:53 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/kultura-1899166343.html
В Красноярском крае потратят 30 миллиардов рублей на развитие культуры
В Красноярском крае потратят 30 миллиардов рублей на развитие культуры - РИА Новости, 28.09.2023
В Красноярском крае потратят 30 миллиардов рублей на развитие культуры
Власти Красноярского края в течение трех лет направят более 30 миллиардов рублей на развитие культуры и туризма в регионе, сообщает краевое Министерство... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:53
2023-09-28T12:53
красноярский край
дзержинский
минусинск
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КРАСНОЯРСК, 28 сен – РИА Новости. Власти Красноярского края в течение трех лет направят более 30 миллиардов рублей на развитие культуры и туризма в регионе, сообщает краевое Министерство культуры. "Правительство Красноярского края утвердило программу развития культуры и туризма на 2024-2026 годы. За три года на ее реализацию предусмотрено более 30 миллиардов рублей, из них 29,7 миллиарда — краевой бюджет, а 656 миллионов рублей — федеральный бюджет", - говорится в сообщении. Отмечается, что средства направят на укрепление материально-технической базы театров, улучшение качества библиотечного и музейного обслуживания, проектирование детских школ искусств и муниципальной библиотеки, капитальный ремонт и обновление материально-технической базы краевых учреждений культуры, а также на поддержку специалистов и деятелей культуры и многое другое. В крае запланирована модернизация не менее 15 библиотек, проектирование и постройка девяти сельских досуговых центров. "Мы продолжаем делать все, чтобы жители даже самых отдаленных территорий края могли реализовать свой потенциал и имели доступ к качественному культурному досугу. Поэтому мы и дальше будем закупать автоклубы для районов края, продолжим ремонтировать сельские дома культуры. В планах также разработка проектно-сметной документации строительства новых досуговых центров, в том числе в Новоселовском, Курагинском, Дзержинском и Балахтинском районах", - сказал и.о. министра культуры региона Аркадий Зинов. Продолжатся мероприятия по сохранению объектов культурного наследия края, в том числе в Минусинске, Хатанге, деревне Барабаново. Кроме того, в 2024 году в Уярском районе начнется комплексная реставрация Ольгинской церкви, в которой заново воссоздадут иконостас. В программе выделено 2,9 миллиардов рублей на развитие туристско-рекреационного комплекса, повышение качества туристских услуг, модернизацию материально-технической базы архивов региона и оснащение их современным оборудованием, а также поддержку креативных индустрий в регионе.
https://ria.ru/20230927/podderzhka-1898926662.html
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красноярский край, дзержинский, минусинск
Красноярский край, Дзержинский, Минусинск
В Красноярском крае потратят 30 миллиардов рублей на развитие культуры

В Красноярском крае потратят более 30 млрд рублей на развитие культуры и туризма

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Красноярск. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 28 сен – РИА Новости. Власти Красноярского края в течение трех лет направят более 30 миллиардов рублей на развитие культуры и туризма в регионе, сообщает краевое Министерство культуры.
"Правительство Красноярского края утвердило программу развития культуры и туризма на 2024-2026 годы. За три года на ее реализацию предусмотрено более 30 миллиардов рублей, из них 29,7 миллиарда — краевой бюджет, а 656 миллионов рублей — федеральный бюджет", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что средства направят на укрепление материально-технической базы театров, улучшение качества библиотечного и музейного обслуживания, проектирование детских школ искусств и муниципальной библиотеки, капитальный ремонт и обновление материально-технической базы краевых учреждений культуры, а также на поддержку специалистов и деятелей культуры и многое другое.
В крае запланирована модернизация не менее 15 библиотек, проектирование и постройка девяти сельских досуговых центров.
"Мы продолжаем делать все, чтобы жители даже самых отдаленных территорий края могли реализовать свой потенциал и имели доступ к качественному культурному досугу. Поэтому мы и дальше будем закупать автоклубы для районов края, продолжим ремонтировать сельские дома культуры. В планах также разработка проектно-сметной документации строительства новых досуговых центров, в том числе в Новоселовском, Курагинском, Дзержинском и Балахтинском районах", - сказал и.о. министра культуры региона Аркадий Зинов.
Продолжатся мероприятия по сохранению объектов культурного наследия края, в том числе в Минусинске, Хатанге, деревне Барабаново. Кроме того, в 2024 году в Уярском районе начнется комплексная реставрация Ольгинской церкви, в которой заново воссоздадут иконостас.
В программе выделено 2,9 миллиардов рублей на развитие туристско-рекреационного комплекса, повышение качества туристских услуг, модернизацию материально-технической базы архивов региона и оснащение их современным оборудованием, а также поддержку креативных индустрий в регионе.
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