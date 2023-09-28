https://ria.ru/20230928/kritika-1899083098.html

В РВИО раскритиковали оправдания Берлина по чествованию нациста

В РВИО раскритиковали оправдания Берлина по чествованию нациста - РИА Новости, 28.09.2023

В РВИО раскритиковали оправдания Берлина по чествованию нациста

Оправдания Берлина по поводу присутствия германского посла в Канаде Сабины Шпарвассер на чествовании бывшего украинского эсэсовца не выдерживают никакой критики РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T03:41

2023-09-28T03:41

2023-09-28T03:41

в мире

канада

великобритания

германия

ярослав хунка

владимир зеленский

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Оправдания Берлина по поводу присутствия германского посла в Канаде Сабины Шпарвассер на чествовании бывшего украинского эсэсовца не выдерживают никакой критики - преступное прошлое этого человека было бы нетрудно предположить, ведь Канада в свое время приняла у себя тысячи украинских пособников гитлеровцев из рядов СС, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Шпарвассер присутствовала на чествовании Ярослава Хунки, но по анонсу, что тот "воевал с русскими и советской армией", не могла определить, что украинец был эсэсовцем, сообщил в среду представитель германского МИД Себастиан Фишер. По словам Мягкова, оправдания германского внешнеполитического ведомства не выдерживают никакой критики: "они укладываются в тот русофобский тренд, который сейчас поразил западное общество, как раковая опухоль". "Говорить о том, что кто-то не знал, не подозревал о причастности Хунки к войскам СС, - нелепо. Украинцы, воевавшие против Красной армии в годы Великой Отечественной войны, так или иначе были связаны с гитлеровцами и эсэсовскими структурами", - подчеркнул Мягков. Эсэсовское прошлое Хунки "было бы нетрудно предположить исходя из того факта, что с 1950-х годов Канада стала тем гнездом, куда из разных стран слетались бывшие члены СС", пояснил Мягков. "Канада после Второй мировой войны официально через Великобританию приняла 9 тысяч самых настоящих палачей из числа украинских националистов-пособников Гитлера. Это не считая тех, кто добрался до Канады другими путями", - добавил эксперт. Великобритания в те годы активно выступала за прием государствами Британского Содружества украинских националистов, мотивируя это тем, что они якобы не участвовали в преступлениях в годы Второй мировой войны. А спецслужбы США помогали этим украинцам получить новые документы. Как минимум 1,5 миллиона евреев в годы Великой Отечественной войны были уничтожены на Украине гитлеровцами и их пособниками из числа украинских националистов, напомнил Мягков. "Ну а в 1986 году тот же самый парламент Канады специально принял закон, не считающий дивизию СС "Галичина" преступной организацией, потому что в ней служили якобы борцы за свободу", - отметил Мягков. Тем самым канадские парламентарии тогда пошли против решения Нюрнбергского трибунала, объявившего войска СС преступной организацией, ответственной за уничтожение миллионов людей, подчеркнул собеседник агентства. Но эти "борцы за свободу" из "Галичины" оставили свой кровавый след во многих местах, добавил научный директор РВИО. "В конце февраля 1944 года подразделениями 4-го полицейского полка "Галичины" зверски убили свыше 800 мирных жителей польской деревни Гута Пеняцкая. Причем людей в основном сожгли заживо в деревянных зданиях", - сказал Мягков. "Позже в 1944 году "Галичину" бросили на подавление Словацкого национального восстания, а в начале 1945 года ее послали бороться с югославскими партизанами", - напомнил историк. "В дивизии СС "Галичина" не было ни одного человека, кто бы не был замазан кровью невинно убитых людей. Это, между прочим, признавали и канадские историки, внимательно, объективно изучавшие этот вопрос", - сказал Мягков. Научный директор РВИО подчеркнул необходимость открывать как можно больше архивных документов на эту тему. "Эти материалы есть и в России. Надо создавать их банк, переводить на другие языки и широко распространять, чтобы весь мир знал, кого чествует так называемый цивилизованный Запад", - добавил историк. "Было бы желательно выяснить, чем конкретно занимался Хунка, в убийствах какого количества людей и когда он участвовал, чтобы этими документами ткнуть в нос тем, кто что-то там говорит о якобы каком-то незнании на его счет", - резюмировал Мягков. В прошлую пятницу на заседание канадского парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем. Все присутствовавшие, включая Трюдо и Зеленского с женой, несколько раз приветствовали эсэсовца аплодисментами стоя. Скандал разразился, когда выяснилось, что "против русских" Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и запятнала себя зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. По его словам, "дополнительная информация" о Хунке ему стала известна только позже. Он извинился и сказал, что больше никто не знал, кого будут чествовать.

https://ria.ru/20230928/kanada-1899075634.html

https://ria.ru/20230927/kanada-1899070038.html

https://ria.ru/20230927/skandal-1899068719.html

https://ria.ru/20230927/tryudo-1898947392.html

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в мире, канада, великобритания, германия, ярослав хунка, владимир зеленский, российское военно-историческое общество (рвио)