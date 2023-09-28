СМИ: Азербайджану нет смысла разрушать армянские памятники в Карабахе
Рейтер: Азербайджану нет смысла разрушать армянские памятники в Карабахе
© Sputnik / Arpi BeglaryanМонастырь Дадиванк в Нагорном Карабахе
© Sputnik / Arpi Beglaryan
Монастырь Дадиванк в Нагорном Карабахе. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. У Азербайджана нет никаких причин для разрушения армянских исторических памятников в Нагорном Карабахе, в том числе церквей и монастырей, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного азербайджанского дипломата.
"У Азербайджана нет причин для разрушения исторических памятников, таких как армянские церкви и монастыри в Карабахе", - говорится в сообщении агентства.
Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.