https://ria.ru/20230928/karabakh-1899245813.html

СМИ: Азербайджану нет смысла разрушать армянские памятники в Карабахе

СМИ: Азербайджану нет смысла разрушать армянские памятники в Карабахе - РИА Новости, 28.09.2023

СМИ: Азербайджану нет смысла разрушать армянские памятники в Карабахе

У Азербайджана нет никаких причин для разрушения армянских исторических памятников в Нагорном Карабахе, в том числе церквей и монастырей, передает агентство... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:51

2023-09-28T16:51

2023-09-28T17:48

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. У Азербайджана нет никаких причин для разрушения армянских исторических памятников в Нагорном Карабахе, в том числе церквей и монастырей, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного азербайджанского дипломата. "У Азербайджана нет причин для разрушения исторических памятников, таких как армянские церкви и монастыри в Карабахе", - говорится в сообщении агентства. Непризнанный Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Пашинян на переговорах с Западом, затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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в мире, азербайджан, нагорный карабах, ереван, ильхам алиев, ситуация в нагорном карабахе