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Кадыров заверил Путина, что бойцы СВО выполнят его приказ на сто процентов - РИА Новости, 28.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:28 28.09.2023 (обновлено: 15:22 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/kadyrov-1899199642.html
Кадыров заверил Путина, что бойцы СВО выполнят его приказ на сто процентов
Кадыров заверил Путина, что бойцы СВО выполнят его приказ на сто процентов - РИА Новости, 28.09.2023
Кадыров заверил Путина, что бойцы СВО выполнят его приказ на сто процентов
Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о ситуации в зоне спецоперации, заверил президента России Владимира Путина, что его приказ "будет выполнен 100%". РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:28
2023-09-28T15:22
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
украина
владимир путин
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о ситуации в зоне спецоперации, заверил президента России Владимира Путина, что его приказ "будет выполнен 100%". "Владимир Владимирович, если ваш приказ не выполнен, значит нам не жить в этом государстве, мы 100% выполним ваш приказ", - заявил Кадыров на встрече с президентом в четверг. Говоря о текущей ситуации в Чечне, глава региона отметил, что "особых проблем нет". "Эти проблемы вы давно решили, сейчас есть экономические вопросы, в которых, как всегда, нужна ваша помощь", - сказал он. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Путин о качествах чеченских бойцов
Путин о качествах чеченских бойцов
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рамзан кадыров, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Украина, Владимир Путин
Кадыров заверил Путина, что бойцы СВО выполнят его приказ на сто процентов

Кадыров заявил Путину, что бойцы в зоне СВО выполнят его приказ на сто процентов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о ситуации в зоне спецоперации, заверил президента России Владимира Путина, что его приказ "будет выполнен 100%".
«
"Владимир Владимирович, если ваш приказ не выполнен, значит нам не жить в этом государстве, мы 100% выполним ваш приказ", - заявил Кадыров на встрече с президентом в четверг.
Говоря о текущей ситуации в Чечне, глава региона отметил, что "особых проблем нет". "Эти проблемы вы давно решили, сейчас есть экономические вопросы, в которых, как всегда, нужна ваша помощь", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровУкраинаВладимир Путин
 
 
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