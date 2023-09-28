Рейтинг@Mail.ru
Собянин заявил, что России не стоит уповать на глобализацию - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 28.09.2023 (обновлено: 16:55 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/globalizatsiya-1899236485.html
Собянин заявил, что России не стоит уповать на глобализацию
Собянин заявил, что России не стоит уповать на глобализацию - РИА Новости, 28.09.2023
Собянин заявил, что России не стоит уповать на глобализацию
Главный урок, который должна извлечь Россия из кризисов, — нельзя уповать на глобализацию, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании Московского... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:27
2023-09-28T16:55
экономика
технологии
россия
москва
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898971034_0:103:1200:778_1920x0_80_0_0_86631d8503c84048f30935a17034f692.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Главный урок, который должна извлечь Россия из кризисов, — нельзя уповать на глобализацию, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании Московского финансового форума. "Это не только мы уже понимаем эту историю, но даже те апологеты глобализации, которые об этом долго и упорно нам рассказывали, теперь стаскивают в свои страны ключевые технологии", — отметил мэр.По его словам, и США, и Европа, и Китай уже начали понимать, что глобализация, открытие рынка приведет в результате к усилению их конкурентов. Собянин отметил, что в условиях санкций Россия переключилась с европейских рынков на восточные, но те, подчеркнул он, еще более жесткие. Там российские компании сталкиваются с преференциями, которые эти страны дают своим производителям, и, по сути, с демпингом. "И нам никто не хочет дарить технологии ни в области машиностроения, ни в области авиастроения, никто не собирается. Более того, нам открыто говорят: хотите получить какие-то технологии — покупайте в целом продукт", — пояснил мэр столицы. Сейчас уже и на восточных рынках идет серьезная экономическая война с Россией, полагает он. Поэтому при планировании государственных инвестиций следует понимать, что никакой сверхэффективной истории там получить невозможно, так что нужно заниматься государственной поддержкой тех ключевых отраслей, которым грозит опасность, заключил мэр.
https://ria.ru/20230819/rossiya-1890900644.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898971034_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_2cde709cdec62ee49d8acbbd7567da9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, москва, сергей собянин
Экономика, Технологии, Россия, Москва, Сергей Собянин
Собянин заявил, что России не стоит уповать на глобализацию

Собянин: главный урок для России — не надо уповать на глобализацию

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Главный урок, который должна извлечь Россия из кризисов, — нельзя уповать на глобализацию, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании Московского финансового форума.
"Это не только мы уже понимаем эту историю, но даже те апологеты глобализации, которые об этом долго и упорно нам рассказывали, теперь стаскивают в свои страны ключевые технологии", — отметил мэр.
По его словам, и США, и Европа, и Китай уже начали понимать, что глобализация, открытие рынка приведет в результате к усилению их конкурентов.
Собянин отметил, что в условиях санкций Россия переключилась с европейских рынков на восточные, но те, подчеркнул он, еще более жесткие. Там российские компании сталкиваются с преференциями, которые эти страны дают своим производителям, и, по сути, с демпингом.
"И нам никто не хочет дарить технологии ни в области машиностроения, ни в области авиастроения, никто не собирается. Более того, нам открыто говорят: хотите получить какие-то технологии — покупайте в целом продукт", — пояснил мэр столицы.
Сейчас уже и на восточных рынках идет серьезная экономическая война с Россией, полагает он. Поэтому при планировании государственных инвестиций следует понимать, что никакой сверхэффективной истории там получить невозможно, так что нужно заниматься государственной поддержкой тех ключевых отраслей, которым грозит опасность, заключил мэр.
Люди на теплоходе в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
"Крепость Россия" будет больше России
19 августа, 08:00
 
ЭкономикаТехнологииРоссияМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала