https://ria.ru/20230928/globalizatsiya-1899236485.html
Собянин заявил, что России не стоит уповать на глобализацию
Собянин заявил, что России не стоит уповать на глобализацию - РИА Новости, 28.09.2023
Собянин заявил, что России не стоит уповать на глобализацию
Главный урок, который должна извлечь Россия из кризисов, — нельзя уповать на глобализацию, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании Московского... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:27
2023-09-28T16:27
2023-09-28T16:55
экономика
технологии
россия
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Главный урок, который должна извлечь Россия из кризисов, — нельзя уповать на глобализацию, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании Московского финансового форума. "Это не только мы уже понимаем эту историю, но даже те апологеты глобализации, которые об этом долго и упорно нам рассказывали, теперь стаскивают в свои страны ключевые технологии", — отметил мэр.По его словам, и США, и Европа, и Китай уже начали понимать, что глобализация, открытие рынка приведет в результате к усилению их конкурентов. Собянин отметил, что в условиях санкций Россия переключилась с европейских рынков на восточные, но те, подчеркнул он, еще более жесткие. Там российские компании сталкиваются с преференциями, которые эти страны дают своим производителям, и, по сути, с демпингом. "И нам никто не хочет дарить технологии ни в области машиностроения, ни в области авиастроения, никто не собирается. Более того, нам открыто говорят: хотите получить какие-то технологии — покупайте в целом продукт", — пояснил мэр столицы. Сейчас уже и на восточных рынках идет серьезная экономическая война с Россией, полагает он. Поэтому при планировании государственных инвестиций следует понимать, что никакой сверхэффективной истории там получить невозможно, так что нужно заниматься государственной поддержкой тех ключевых отраслей, которым грозит опасность, заключил мэр.
https://ria.ru/20230819/rossiya-1890900644.html
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экономика, технологии, россия, москва, сергей собянин
Экономика, Технологии, Россия, Москва, Сергей Собянин
Собянин заявил, что России не стоит уповать на глобализацию
Собянин: главный урок для России — не надо уповать на глобализацию
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Главный урок, который должна извлечь Россия из кризисов, — нельзя уповать на глобализацию, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании Московского финансового форума.
"Это не только мы уже понимаем эту историю, но даже те апологеты глобализации, которые об этом долго и упорно нам рассказывали, теперь стаскивают в свои страны ключевые технологии", — отметил мэр.
По его словам, и США, и Европа, и Китай уже начали понимать, что глобализация, открытие рынка приведет в результате к усилению их конкурентов.
Собянин отметил, что в условиях санкций Россия переключилась с европейских рынков на восточные, но те, подчеркнул он, еще более жесткие. Там российские компании сталкиваются с преференциями, которые эти страны дают своим производителям, и, по сути, с демпингом.
"И нам никто не хочет дарить технологии ни в области машиностроения, ни в области авиастроения, никто не собирается. Более того, нам открыто говорят: хотите получить какие-то технологии — покупайте в целом продукт", — пояснил мэр столицы.
Сейчас уже и на восточных рынках идет серьезная экономическая война с Россией, полагает он. Поэтому при планировании государственных инвестиций следует понимать, что никакой сверхэффективной истории там получить невозможно, так что нужно заниматься государственной поддержкой тех ключевых отраслей, которым грозит опасность, заключил мэр.
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