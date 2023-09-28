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Эксперт заявил о конце гегемонии Запада на мировом рынке - РИА Новости, 28.09.2023
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07:19 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/gegemoniya-1899088464.html
Эксперт заявил о конце гегемонии Запада на мировом рынке
Эксперт заявил о конце гегемонии Запада на мировом рынке - РИА Новости, 28.09.2023
Эксперт заявил о конце гегемонии Запада на мировом рынке
Запад явно теряет свои позиции на мировом рынке, его гегемонии постепенно приходит конец, 70% роста мировой экономики уже куется сегодня в странах так... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T07:19
2023-09-28T07:19
азия
африка
латинская америка
виталий манкевич
в мире
сша
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Запад явно теряет свои позиции на мировом рынке, его гегемонии постепенно приходит конец, 70% роста мировой экономики уже куется сегодня в странах так называемого "глобального Юга", заявил РИА Новости председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. "Запад сегодня явно теряет свои позиции на мировом рынке, отходя на задний план, его гегемонии постепенно приходит конец", - сказал он. При этом эксперт добавил, что "рост мировой экономики, львиная его доля - 70%, уже сегодня, по всем экономическим выкладкам, куется не на Западе, а в странах так называемого "глобального Юга", куда входят государства Азии, Африки и Латинской Америки. "Эти страны за десятилетия устали от постоянных окриков со стороны Вашингтона и Брюсселя и все больше действуют сейчас независимо от них", - подчеркнул Манкевич. Он также заметил, что большинство государств "глобального Юга" являются дружественными России. "Санкции нам объявили только 40 стран. В то время как большая часть мирового сообщества - две трети населения планеты - по-прежнему поддерживает с Москвой добрые связи. Они представляют все континенты. Это и Китай, и Индия, и Бразилия, и Аргентина, и Египет, и Эфиопия, и Иран, и Турция, и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты…",- заключил председатель РАСПП.
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азия, африка, латинская америка, виталий манкевич, в мире, сша
Азия, Африка, Латинская Америка, Виталий Манкевич, В мире, США
Эксперт заявил о конце гегемонии Запада на мировом рынке

Манкевич: гегемонии Запада на мировом рынке постепенно приходит конец

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге
Флаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Запад явно теряет свои позиции на мировом рынке, его гегемонии постепенно приходит конец, 70% роста мировой экономики уже куется сегодня в странах так называемого "глобального Юга", заявил РИА Новости председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
«
"Запад сегодня явно теряет свои позиции на мировом рынке, отходя на задний план, его гегемонии постепенно приходит конец", - сказал он.
При этом эксперт добавил, что "рост мировой экономики, львиная его доля - 70%, уже сегодня, по всем экономическим выкладкам, куется не на Западе, а в странах так называемого "глобального Юга", куда входят государства Азии, Африки и Латинской Америки.
"Эти страны за десятилетия устали от постоянных окриков со стороны Вашингтона и Брюсселя и все больше действуют сейчас независимо от них", - подчеркнул Манкевич.
Он также заметил, что большинство государств "глобального Юга" являются дружественными России.
"Санкции нам объявили только 40 стран. В то время как большая часть мирового сообщества - две трети населения планеты - по-прежнему поддерживает с Москвой добрые связи. Они представляют все континенты. Это и Китай, и Индия, и Бразилия, и Аргентина, и Египет, и Эфиопия, и Иран, и Турция, и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты…",- заключил председатель РАСПП.
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