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Во Франции зафиксировали самую низкую рождаемость со времен Второй мировой - РИА Новости, 28.09.2023
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17:52 28.09.2023 (обновлено: 17:55 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/frantsiya-1899268717.html
Во Франции зафиксировали самую низкую рождаемость со времен Второй мировой
Во Франции зафиксировали самую низкую рождаемость со времен Второй мировой - РИА Новости, 28.09.2023
Во Франции зафиксировали самую низкую рождаемость со времен Второй мировой
Во Франции зафиксировали самую низкую рождаемость со времен Второй мировой войны, следует из отчета Национального института статистики и экономических... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:52
2023-09-28T17:55
в мире
франция
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ПАРИЖ, 28 сен - РИА Новости. Во Франции зафиксировали самую низкую рождаемость со времен Второй мировой войны, следует из отчета Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee). "В 2022 году родилось 726 тысяч детей, это на 2,2% меньше, чем годом ранее, на 13% меньше, чем в 2010 году, и на 20,8% ниже, чем в 1971, когда был достигнут пик рождаемости после Второй мировой войны", - сообщают исследователи. Снижение рождаемости затронуло все регионы страны. В особенности оно касается женщин в возрасте 25-29 лет (на 3% ниже, чем в 2010 году) и 30-34 лет (на 4% ниже), сообщается в тексте. При этом в категории женщин возрастом старше 40 лет рождаемость наоборот выросла на 3%. Средний возраст женщин, рожающих впервые, также вырос с 30,2 лет до 31,2 года, а число детей, рождённых вне брака, увеличилось с 57% до 65%. Согласно данным исследования Drees, опубликованным накануне, число абортов во Франции в 2022 году значительно выросло, достигнув рекордного за последние 33 года уровня в 234 тысячи. Одним из факторов, влияющих на эту тенденцию, которая особенно выражена среди женщин 20-29 лет, авторы называют продление срока возможности прервать беременность во Франции с 12 до 14 недель.
https://ria.ru/20210923/rozhdaemost-1751498656.html
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в мире, франция
В мире, Франция
Во Франции зафиксировали самую низкую рождаемость со времен Второй мировой

Insee: во Франции рождаемость упала до показателей Второй мировой войны

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкВ Париже
В Париже - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Доминик Бутен
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ПАРИЖ, 28 сен - РИА Новости. Во Франции зафиксировали самую низкую рождаемость со времен Второй мировой войны, следует из отчета Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee).
"В 2022 году родилось 726 тысяч детей, это на 2,2% меньше, чем годом ранее, на 13% меньше, чем в 2010 году, и на 20,8% ниже, чем в 1971, когда был достигнут пик рождаемости после Второй мировой войны", - сообщают исследователи.
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Снижение рождаемости затронуло все регионы страны. В особенности оно касается женщин в возрасте 25-29 лет (на 3% ниже, чем в 2010 году) и 30-34 лет (на 4% ниже), сообщается в тексте.
При этом в категории женщин возрастом старше 40 лет рождаемость наоборот выросла на 3%.
Средний возраст женщин, рожающих впервые, также вырос с 30,2 лет до 31,2 года, а число детей, рождённых вне брака, увеличилось с 57% до 65%.
Согласно данным исследования Drees, опубликованным накануне, число абортов во Франции в 2022 году значительно выросло, достигнув рекордного за последние 33 года уровня в 234 тысячи. Одним из факторов, влияющих на эту тенденцию, которая особенно выражена среди женщин 20-29 лет, авторы называют продление срока возможности прервать беременность во Франции с 12 до 14 недель.
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