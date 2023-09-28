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В Финляндии высказались о размещении ядерного оружия - РИА Новости, 28.09.2023
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16:32 28.09.2023 (обновлено: 16:39 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/finlyandiya-1899237944.html
В Финляндии высказались о размещении ядерного оружия
В Финляндии высказались о размещении ядерного оружия - РИА Новости, 28.09.2023
В Финляндии высказались о размещении ядерного оружия
Финляндия, даже будучи членом НАТО, не планирует размещать на своей территории ядерное оружие, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен в интервью... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:32
2023-09-28T16:39
финляндия
россия
хельсинки
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Финляндия, даже будучи членом НАТО, не планирует размещать на своей территории ядерное оружие, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен в интервью Ilta-Sanomat."Перспективы хранения или размещения ядерного оружия на новых местах отсутствуют", — сказал он.Министр обороны Финляндии также заявил, что опасения по поводу применения Россией ядерного оружия беспочвенны, так как, по словам Хяккянена, сейчас нет никаких разведывательных данных, подтверждающих такую вероятность.Министр добавил, что Финляндия, присоединившаяся к Североатлантическому альянсу в апреле, изучает информацию и политические практики, связанные с ядерным оружием."Я не буду рассуждать о различных сценариях, но в общих чертах ясно, что Финляндии не стоит предпринимать никаких инициатив по ограничению реализации ядерных сил сдерживания НАТО. Пока у враждебных стран есть ядерное оружие и они используют его для запугивания, угроз и достижения своих политических целей... Необходимо, чтобы и НАТО имело достаточно надежные и дееспособные средства ядерного сдерживания", – сказал Хяккянен.Издание отмечает, что система коллективной обороны НАТО имеет пять составляющих: обычные вооружения, традиционные военные действия, ядерное сдерживание, противоракетная оборона, космическая и кибероборона."Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы мы принимали традиционную оборону НАТО, но при этом как-то принижали или отделяли ядерную оборону. Все стороны также должны очень серьезно относиться к этому при принятии политических решений", - отметил министр.Ранее The New York Times писала, что после прошедшего "с головокружительной быстротой" присоединения к НАТО в Финляндии осознали, что участие в крупном военном альянсе "сложно и дорого". Членство в НАТО долгое время считалось "дешевым преимуществом", учитывая американский ядерный зонтик и принцип коллективной обороны, однако альянс также предъявляет к своим членам обширные требования, указывает NYT. При этом интеграция потребует от правительства и военных чиновников Финляндии принятия ряда "сложных и дорогостоящих решений".Как признал командующий Силами обороны Финляндии генерал Тимо Кивинен, статья о коллективной обороне потребует от Хельсинки "большего" в вопросах военного планирования. "Мы должны быть способны внести свой вклад в коллективную оборону НАТО за пределами границ Финляндии, и это что-то новенькое", — указал он.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Москву принимать контрмеры по обеспечению безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане. По его словам, Россия внимательно проследит за происходящим в Финляндии после вступления в военный блок и исходя из этого примет необходимые меры.
https://ria.ru/20230928/rossiya-1899188868.html
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финляндия, россия, хельсинки, дмитрий песков, нато
Финляндия, Россия, Хельсинки, Дмитрий Песков, НАТО
В Финляндии высказались о размещении ядерного оружия

Финляндия после вступления в НАТО не будет размещать у себя ядерное оружие

© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Flickr / Jonathan
Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Финляндия, даже будучи членом НАТО, не планирует размещать на своей территории ядерное оружие, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен в интервью Ilta-Sanomat.
"Перспективы хранения или размещения ядерного оружия на новых местах отсутствуют", — сказал он.
Министр обороны Финляндии также заявил, что опасения по поводу применения Россией ядерного оружия беспочвенны, так как, по словам Хяккянена, сейчас нет никаких разведывательных данных, подтверждающих такую вероятность.
Министр добавил, что Финляндия, присоединившаяся к Североатлантическому альянсу в апреле, изучает информацию и политические практики, связанные с ядерным оружием.
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"Я не буду рассуждать о различных сценариях, но в общих чертах ясно, что Финляндии не стоит предпринимать никаких инициатив по ограничению реализации ядерных сил сдерживания НАТО. Пока у враждебных стран есть ядерное оружие и они используют его для запугивания, угроз и достижения своих политических целей... Необходимо, чтобы и НАТО имело достаточно надежные и дееспособные средства ядерного сдерживания", – сказал Хяккянен.
Издание отмечает, что система коллективной обороны НАТО имеет пять составляющих: обычные вооружения, традиционные военные действия, ядерное сдерживание, противоракетная оборона, космическая и кибероборона.
"Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы мы принимали традиционную оборону НАТО, но при этом как-то принижали или отделяли ядерную оборону. Все стороны также должны очень серьезно относиться к этому при принятии политических решений", - отметил министр.
Ранее The New York Times писала, что после прошедшего "с головокружительной быстротой" присоединения к НАТО в Финляндии осознали, что участие в крупном военном альянсе "сложно и дорого". Членство в НАТО долгое время считалось "дешевым преимуществом", учитывая американский ядерный зонтик и принцип коллективной обороны, однако альянс также предъявляет к своим членам обширные требования, указывает NYT. При этом интеграция потребует от правительства и военных чиновников Финляндии принятия ряда "сложных и дорогостоящих решений".
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Как признал командующий Силами обороны Финляндии генерал Тимо Кивинен, статья о коллективной обороне потребует от Хельсинки "большего" в вопросах военного планирования. "Мы должны быть способны внести свой вклад в коллективную оборону НАТО за пределами границ Финляндии, и это что-то новенькое", — указал он.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Москву принимать контрмеры по обеспечению безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане. По его словам, Россия внимательно проследит за происходящим в Финляндии после вступления в военный блок и исходя из этого примет необходимые меры.
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