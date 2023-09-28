Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил найти источники финансирования центра исторической памяти - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 28.09.2023 (обновлено: 19:33 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/finansirovanie-1899288031.html
Путин поручил найти источники финансирования центра исторической памяти
Путин поручил найти источники финансирования центра исторической памяти - РИА Новости, 28.09.2023
Путин поручил найти источники финансирования центра исторической памяти
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря определить источники финансирования Национального центра исторической памяти,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T19:19
2023-09-28T19:33
россия
владимир путин
михаил мишустин
сергей кириенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря определить источники финансирования Национального центра исторической памяти, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации определить порядок и источники финансирования автономной некоммерческой организации "Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации". Доклад – до 15 декабря 2023 года", - говорится в тексте поручения.Ответственными за выполнения поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и руководитель администрации президента РФ Сергей Кириенко.Кроме того, президент поручил своей администрации подготовить проект правового акта о создании автономной некоммерческой организации "Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации", определив ее учредителем управление делами президента РФ.
https://ria.ru/20230627/rusofobiya-1880571874.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_1ea5adc018e632b765aabfa3cbe4dd67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, михаил мишустин, сергей кириенко
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Кириенко
Путин поручил найти источники финансирования центра исторической памяти

Путин поручил определить источники финансирования центра исторической памяти

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря определить источники финансирования Национального центра исторической памяти, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации определить порядок и источники финансирования автономной некоммерческой организации "Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации". Доклад – до 15 декабря 2023 года", - говорится в тексте поручения.
Ответственными за выполнения поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и руководитель администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Кроме того, президент поручил своей администрации подготовить проект правового акта о создании автономной некоммерческой организации "Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации", определив ее учредителем управление делами президента РФ.
Вид на башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Ненависть к России как очевидность: русофобов нужно сажать
27 июня, 08:00
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинСергей Кириенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала