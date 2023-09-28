https://ria.ru/20230928/finansirovanie-1899288031.html
Путин поручил найти источники финансирования центра исторической памяти
Путин поручил найти источники финансирования центра исторической памяти - РИА Новости, 28.09.2023
Путин поручил найти источники финансирования центра исторической памяти
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря определить источники финансирования Национального центра исторической памяти,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T19:19
2023-09-28T19:19
2023-09-28T19:33
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря определить источники финансирования Национального центра исторической памяти, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации определить порядок и источники финансирования автономной некоммерческой организации "Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации". Доклад – до 15 декабря 2023 года", - говорится в тексте поручения.Ответственными за выполнения поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и руководитель администрации президента РФ Сергей Кириенко.Кроме того, президент поручил своей администрации подготовить проект правового акта о создании автономной некоммерческой организации "Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации", определив ее учредителем управление делами президента РФ.
https://ria.ru/20230627/rusofobiya-1880571874.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, сергей кириенко
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Кириенко
Путин поручил найти источники финансирования центра исторической памяти
Путин поручил определить источники финансирования центра исторической памяти