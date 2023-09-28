https://ria.ru/20230928/finansirovanie-1899288031.html

Путин поручил найти источники финансирования центра исторической памяти

Путин поручил найти источники финансирования центра исторической памяти - РИА Новости, 28.09.2023

Путин поручил найти источники финансирования центра исторической памяти

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря определить источники финансирования Национального центра исторической памяти,... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T19:19

2023-09-28T19:19

2023-09-28T19:33

россия

владимир путин

михаил мишустин

сергей кириенко

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря определить источники финансирования Национального центра исторической памяти, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации определить порядок и источники финансирования автономной некоммерческой организации "Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации". Доклад – до 15 декабря 2023 года", - говорится в тексте поручения.Ответственными за выполнения поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и руководитель администрации президента РФ Сергей Кириенко.Кроме того, президент поручил своей администрации подготовить проект правового акта о создании автономной некоммерческой организации "Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации", определив ее учредителем управление делами президента РФ.

https://ria.ru/20230627/rusofobiya-1880571874.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, сергей кириенко