https://ria.ru/20230928/evrosoyuz-1899193700.html

Евросоюз намерен усилить оборонный потенциал для борьбы с Россией

Евросоюз намерен усилить оборонный потенциал для борьбы с Россией - РИА Новости, 28.09.2023

Евросоюз намерен усилить оборонный потенциал для борьбы с Россией

ЕС планирует усилить свой оборонный потенциал для противостояния с Россией, сообщает портал Politico со ссылкой на имеющийся в распоряжении проект декларации... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T14:06

2023-09-28T14:06

2023-09-28T14:06

специальная военная операция на украине

россия

в мире

евросоюз

санкции в отношении россии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ЕС планирует усилить свой оборонный потенциал для противостояния с Россией, сообщает портал Politico со ссылкой на имеющийся в распоряжении проект декларации саммита Европейского политического сообщества. "ЕС намерен наращивать свой оборонный потенциал, чтобы противостоять России в условиях угрожающей глобальной обстановки", - говорится в сообщении. Как утверждается в документе, который приводит портал, Евросоюз намерен развивать технологическую и промышленную базу в европейских странах, в том числе за счет увеличения инвестиций. Согласно проекту декларации, ЕС планирует провести необходимую подготовительную работу для дальнейшего расширения союза, которое рассматривается как "инвестиции в мир, безопасность, стабильность". Как сообщалось ранее, саммит Европейского политического сообщества пройдет в испанском городе Гранада автономного сообщества Андалусия 5 октября. Во вторник постпред России при ЕС Кирилл Логвинов заявлял в интервью РИА Новости, что незапланированные расходы на оборону, в том числе для помощи Украине, заставят Европейский союз умерить амбиции в других важных для союза сферах. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230911/putin-1895481981.html

https://ria.ru/20230821/styd-1891189640.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, евросоюз, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр