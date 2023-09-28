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Евросоюз намерен усилить оборонный потенциал для борьбы с Россией - РИА Новости, 28.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:06 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/evrosoyuz-1899193700.html
Евросоюз намерен усилить оборонный потенциал для борьбы с Россией
Евросоюз намерен усилить оборонный потенциал для борьбы с Россией - РИА Новости, 28.09.2023
Евросоюз намерен усилить оборонный потенциал для борьбы с Россией
ЕС планирует усилить свой оборонный потенциал для противостояния с Россией, сообщает портал Politico со ссылкой на имеющийся в распоряжении проект декларации... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:06
2023-09-28T14:06
специальная военная операция на украине
россия
в мире
евросоюз
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ЕС планирует усилить свой оборонный потенциал для противостояния с Россией, сообщает портал Politico со ссылкой на имеющийся в распоряжении проект декларации саммита Европейского политического сообщества. "ЕС намерен наращивать свой оборонный потенциал, чтобы противостоять России в условиях угрожающей глобальной обстановки", - говорится в сообщении. Как утверждается в документе, который приводит портал, Евросоюз намерен развивать технологическую и промышленную базу в европейских странах, в том числе за счет увеличения инвестиций. Согласно проекту декларации, ЕС планирует провести необходимую подготовительную работу для дальнейшего расширения союза, которое рассматривается как "инвестиции в мир, безопасность, стабильность". Как сообщалось ранее, саммит Европейского политического сообщества пройдет в испанском городе Гранада автономного сообщества Андалусия 5 октября. Во вторник постпред России при ЕС Кирилл Логвинов заявлял в интервью РИА Новости, что незапланированные расходы на оборону, в том числе для помощи Украине, заставят Европейский союз умерить амбиции в других важных для союза сферах. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230911/putin-1895481981.html
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россия, в мире, евросоюз, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Евросоюз, Санкции в отношении России, Ситуация в ДНР и ЛНР
Евросоюз намерен усилить оборонный потенциал для борьбы с Россией

Politico: Евросоюз хочет нарастить оборонный потенциал для противостояния России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ЕС планирует усилить свой оборонный потенциал для противостояния с Россией, сообщает портал Politico со ссылкой на имеющийся в распоряжении проект декларации саммита Европейского политического сообщества.
"ЕС намерен наращивать свой оборонный потенциал, чтобы противостоять России в условиях угрожающей глобальной обстановки", - говорится в сообщении. Как утверждается в документе, который приводит портал, Евросоюз намерен развивать технологическую и промышленную базу в европейских странах, в том числе за счет увеличения инвестиций.
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Согласно проекту декларации, ЕС планирует провести необходимую подготовительную работу для дальнейшего расширения союза, которое рассматривается как "инвестиции в мир, безопасность, стабильность".
Как сообщалось ранее, саммит Европейского политического сообщества пройдет в испанском городе Гранада автономного сообщества Андалусия 5 октября.
Во вторник постпред России при ЕС Кирилл Логвинов заявлял в интервью РИА Новости, что незапланированные расходы на оборону, в том числе для помощи Украине, заставят Европейский союз умерить амбиции в других важных для союза сферах.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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