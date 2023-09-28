https://ria.ru/20230928/estoniya-1899222058.html

Эксперт оценил перспективы торгового эмбарго Эстонии

Эксперт оценил перспективы торгового эмбарго Эстонии - РИА Новости, 28.09.2023

Эксперт оценил перспективы торгового эмбарго Эстонии

Идея Эстонии о введении ЕС торгового эмбарго в отношении России в рамках нового пакета санкций вряд ли осуществима - слишком много технических сложностей стоит... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T15:42

2023-09-28T15:42

2023-09-28T15:43

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Идея Эстонии о введении ЕС торгового эмбарго в отношении России в рамках нового пакета санкций вряд ли осуществима - слишком много технических сложностей стоит на пути ее реализации, заявил РИА Новости независимый эксперт Леонид Хазанов. Ранее в четверг пресс-служба МИД Эстонии сообщила, что власти страны одобрили предложения по двенадцатому пакету санкций Евросоюза в отношении России, включая введение полного торгового эмбарго. По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, если достаточная поддержка полного торгового эмбарго не будет найдена на уровне Евросоюза, в Эстонии также одобрили альтернативные предложения по ужесточению санкций, включающие, в том числе, запрет на транзит подпадающих под санкции товаров и более резкое сокращение доходов от экспорта российских энергоносителей. "Судя по словам Маргуса Цахкна, он хочет, чтобы власти Европейского Союза ввели полный запрет на импорт любых товаров из нашей страны на его территорию. Если же его идея не найдет понимание в Брюсселе, то тогда правительство Эстонии, по всей видимости, предложит ее США. Однако, как мне кажется, у него вряд ли получиться добиться желаемого, поскольку неизбежны проблемы технического характера", - полагает Хазанов. Так, по его словам, можно запретить ввоз в ЕС нефти и нефтепродуктов из России, но непонятно, как быть с бензином, импортируемым из Индии, где его производят из российской нефти. Аналогичным образом могут обстоять дела и с блокировкой транзита санкционных товаров. "Европейский Союз до сих пор получает доходы от его проведения, и терять их ему не имеет смысла, даже если они за последние 1-1,5 года сократились", - отмечает эксперт. Кроме того, Брюсселю невыгодно полностью портить отношения с Москвой, добавляет он. "Ему предпочтительнее иметь возможности для возобновления диалога в будущем – по мере развития СВО на Украине в ЕС все больше и больше раздается голосов против помощи киевскому режиму и за переговоры с Россией: санкционная война против нашей страны наглядно показала стойкость российской экономики, чего не скажешь про Европейский Союз", - подчеркнул эксперт. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230928/mid-1899195161.html

https://ria.ru/20230926/estoniya-1898817211.html

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россия, эстония, брюссель, евросоюз, в мире