https://ria.ru/20230928/ekonomika-1899177710.html
Решетников объяснил опасность множественности валютных курсов
Решетников объяснил опасность множественности валютных курсов - РИА Новости, 28.09.2023
Решетников объяснил опасность множественности валютных курсов
Множественность валютных курсов разрушает экономику, но можно обсудить опыт других стран по валютному регулированию, заявил министр экономического развития... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:26
2023-09-28T13:26
2023-09-28T13:26
экономика
максим решетников
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Множественность валютных курсов разрушает экономику, но можно обсудить опыт других стран по валютному регулированию, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "Я считаю множественность курсов разрушающим вообще свободную экономику средством. Какие-то ограничения, которые принимает большинство стран мира, в принципе, мы можем посчитать и, по крайней мере, обсудить. Это точно следует обсуждать", - сказал он на Мосфинфоруме. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, максим решетников, россия
Экономика, Максим Решетников, Россия
Решетников объяснил опасность множественности валютных курсов
Решетников: множественность валютных курсов разрушает экономику