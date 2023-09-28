Рейтинг@Mail.ru
Решетников объяснил опасность множественности валютных курсов - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/ekonomika-1899177710.html
Решетников объяснил опасность множественности валютных курсов
Решетников объяснил опасность множественности валютных курсов - РИА Новости, 28.09.2023
Решетников объяснил опасность множественности валютных курсов
Множественность валютных курсов разрушает экономику, но можно обсудить опыт других стран по валютному регулированию, заявил министр экономического развития... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:26
2023-09-28T13:26
экономика
максим решетников
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898452991_0:73:3012:1767_1920x0_80_0_0_8097ab667fc5e0da3b2e924c73e94662.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Множественность валютных курсов разрушает экономику, но можно обсудить опыт других стран по валютному регулированию, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "Я считаю множественность курсов разрушающим вообще свободную экономику средством. Какие-то ограничения, которые принимает большинство стран мира, в принципе, мы можем посчитать и, по крайней мере, обсудить. Это точно следует обсуждать", - сказал он на Мосфинфоруме. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898452991_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_33530f75baf87498a569e5e0ef4dc14b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, максим решетников, россия
Экономика, Максим Решетников, Россия
Решетников объяснил опасность множественности валютных курсов

Решетников: множественность валютных курсов разрушает экономику

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Множественность валютных курсов разрушает экономику, но можно обсудить опыт других стран по валютному регулированию, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
«
"Я считаю множественность курсов разрушающим вообще свободную экономику средством. Какие-то ограничения, которые принимает большинство стран мира, в принципе, мы можем посчитать и, по крайней мере, обсудить. Это точно следует обсуждать", - сказал он на Мосфинфоруме.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Все пропало: Россия погибает неубедительно
26 сентября, 08:00
 
ЭкономикаМаксим РешетниковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала