https://ria.ru/20230928/ekonomika-1899177710.html

Решетников объяснил опасность множественности валютных курсов

Решетников объяснил опасность множественности валютных курсов - РИА Новости, 28.09.2023

Решетников объяснил опасность множественности валютных курсов

Множественность валютных курсов разрушает экономику, но можно обсудить опыт других стран по валютному регулированию, заявил министр экономического развития... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T13:26

2023-09-28T13:26

2023-09-28T13:26

экономика

максим решетников

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Множественность валютных курсов разрушает экономику, но можно обсудить опыт других стран по валютному регулированию, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "Я считаю множественность курсов разрушающим вообще свободную экономику средством. Какие-то ограничения, которые принимает большинство стран мира, в принципе, мы можем посчитать и, по крайней мере, обсудить. Это точно следует обсуждать", - сказал он на Мосфинфоруме. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.

https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html

россия

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Ольга Фомченкова

экономика, максим решетников, россия