https://ria.ru/20230928/dtp-1899075739.html

В ДТП в Краснодаре пострадали фельдшер и водитель "скорой"

В ДТП в Краснодаре пострадали фельдшер и водитель "скорой" - РИА Новости, 28.09.2023

В ДТП в Краснодаре пострадали фельдшер и водитель "скорой"

Фельдшер и водитель скорой помощи пострадали в аварии с легковым автомобилем и самосвалом в Краснодаре, сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T00:39

2023-09-28T00:39

2023-09-28T11:16

происшествия

краснодар

авто

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КРАСНОДАР, 28 сен - РИА Новости. Фельдшер и водитель скорой помощи пострадали в аварии с легковым автомобилем и самосвалом в Краснодаре, сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД. Предварительно, "скорая" ехала по встречной полосе со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом по улице 40 лет Победы. С прилегающей территории выезжала Honda и, переехав две полосы движения, столкнулась с каретой медпомощи. "Скорую" от удара развернуло - она врезалась в самосвал. "В результате ДТП пострадали водитель и фельдшер скорой медицинской помощи. У водителя - перелом руки, а у фельдшера - закрытая черепно-мозговая травма. Их забрали на обследование в медучреждение", - говорится в сообщении. Отмечается, что по данному факту назначено административное расследование.

https://ria.ru/20230927/avariya-1899012600.html

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происшествия, краснодар, авто, россия