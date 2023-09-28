https://ria.ru/20230928/dtp-1899075739.html
В ДТП в Краснодаре пострадали фельдшер и водитель "скорой"
В ДТП в Краснодаре пострадали фельдшер и водитель "скорой" - РИА Новости, 28.09.2023
В ДТП в Краснодаре пострадали фельдшер и водитель "скорой"
Фельдшер и водитель скорой помощи пострадали в аварии с легковым автомобилем и самосвалом в Краснодаре, сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T00:39
2023-09-28T00:39
2023-09-28T11:16
происшествия
краснодар
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россия
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КРАСНОДАР, 28 сен - РИА Новости. Фельдшер и водитель скорой помощи пострадали в аварии с легковым автомобилем и самосвалом в Краснодаре, сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД. Предварительно, "скорая" ехала по встречной полосе со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом по улице 40 лет Победы. С прилегающей территории выезжала Honda и, переехав две полосы движения, столкнулась с каретой медпомощи. "Скорую" от удара развернуло - она врезалась в самосвал. "В результате ДТП пострадали водитель и фельдшер скорой медицинской помощи. У водителя - перелом руки, а у фельдшера - закрытая черепно-мозговая травма. Их забрали на обследование в медучреждение", - говорится в сообщении. Отмечается, что по данному факту назначено административное расследование.
https://ria.ru/20230927/avariya-1899012600.html
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происшествия, краснодар, авто, россия
Происшествия, Краснодар, Авто, Россия
В ДТП в Краснодаре пострадали фельдшер и водитель "скорой"
ГУМВД: в Краснодаре фельдшер и водитель "скорой" пострадали в ДТП с самосвалом
КРАСНОДАР, 28 сен - РИА Новости.
Фельдшер и водитель скорой помощи пострадали в аварии с легковым автомобилем и самосвалом в Краснодаре, сообщили в пресс-службе
краевого ГУМВД.
Предварительно, "скорая" ехала по встречной полосе со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом по улице 40 лет Победы. С прилегающей территории выезжала Honda и, переехав две полосы движения, столкнулась с каретой медпомощи. "Скорую" от удара развернуло - она врезалась в самосвал.
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"В результате ДТП пострадали водитель и фельдшер скорой медицинской помощи. У водителя - перелом руки, а у фельдшера - закрытая черепно-мозговая травма. Их забрали на обследование в медучреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту назначено административное расследование.
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