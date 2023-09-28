https://ria.ru/20230928/druzhba-1899221467.html

Глава Южного Судана заявил, что не видит альтернатив дружбе с Россией

Глава Южного Судана заявил, что не видит альтернатив дружбе с Россией - РИА Новости, 28.09.2023

Глава Южного Судана заявил, что не видит альтернатив дружбе с Россией

Президент Южного Судана Алва Киир на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что не видит альтернатив дружбе с Россией. Кадры встречи... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T15:41

2023-09-28T15:41

2023-09-28T15:41

южный судан

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент Южного Судана Алва Киир на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что не видит альтернатив дружбе с Россией. Кадры встречи транслировал телеканал "Россия 24"."Сегодня я присутствую здесь в качестве первого шага на длинном пути нашей совместной работы в будущем. Мы будем работать сообща, для этого я и приехал… Мы можем многое обсудить на этой и последующих наших встречах. Потому что сегодня ситуация в мире показывает, что никому не добиться успеха, наша страна не исключение. Нам необходимо иметь сильных влиятельных друзей, одним из которых являетесь вы. Мы не видим каких-либо альтернатив дружбе с вами", - сказал он в начале встречи.

https://ria.ru/20230928/diplomatiya-1898487983.html

южный судан

россия

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южный судан, владимир путин, россия, политика