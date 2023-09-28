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Глава Южного Судана заявил, что не видит альтернатив дружбе с Россией - РИА Новости, 28.09.2023
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15:41 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/druzhba-1899221467.html
Глава Южного Судана заявил, что не видит альтернатив дружбе с Россией
Глава Южного Судана заявил, что не видит альтернатив дружбе с Россией - РИА Новости, 28.09.2023
Глава Южного Судана заявил, что не видит альтернатив дружбе с Россией
Президент Южного Судана Алва Киир на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что не видит альтернатив дружбе с Россией. Кадры встречи... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:41
2023-09-28T15:41
южный судан
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент Южного Судана Алва Киир на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что не видит альтернатив дружбе с Россией. Кадры встречи транслировал телеканал "Россия 24"."Сегодня я присутствую здесь в качестве первого шага на длинном пути нашей совместной работы в будущем. Мы будем работать сообща, для этого я и приехал… Мы можем многое обсудить на этой и последующих наших встречах. Потому что сегодня ситуация в мире показывает, что никому не добиться успеха, наша страна не исключение. Нам необходимо иметь сильных влиятельных друзей, одним из которых являетесь вы. Мы не видим каких-либо альтернатив дружбе с вами", - сказал он в начале встречи.
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южный судан, владимир путин, россия, политика
Южный Судан, Владимир Путин, Россия, Политика
Глава Южного Судана заявил, что не видит альтернатив дружбе с Россией

Президент Южного Судана Киир заявил, что не видит альтернатив дружбе с Россией

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Южного Судана Салва Киир во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Южного Судана Салва Киир во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин и президент Южного Судана Салва Киир во время встречи в Москве
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент Южного Судана Алва Киир на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что не видит альтернатив дружбе с Россией. Кадры встречи транслировал телеканал "Россия 24".
«
"Сегодня я присутствую здесь в качестве первого шага на длинном пути нашей совместной работы в будущем. Мы будем работать сообща, для этого я и приехал… Мы можем многое обсудить на этой и последующих наших встречах. Потому что сегодня ситуация в мире показывает, что никому не добиться успеха, наша страна не исключение. Нам необходимо иметь сильных влиятельных друзей, одним из которых являетесь вы. Мы не видим каких-либо альтернатив дружбе с вами", - сказал он в начале встречи.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и вице-президент Южного Судана Хуссейн Акол Абдельбаги на встрече в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
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