https://ria.ru/20230928/druzhba-1899221467.html
Глава Южного Судана заявил, что не видит альтернатив дружбе с Россией
Глава Южного Судана заявил, что не видит альтернатив дружбе с Россией - РИА Новости, 28.09.2023
Глава Южного Судана заявил, что не видит альтернатив дружбе с Россией
Президент Южного Судана Алва Киир на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что не видит альтернатив дружбе с Россией. Кадры встречи... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:41
2023-09-28T15:41
2023-09-28T15:41
южный судан
владимир путин
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899215343_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3055f5ec82d4f6b0e16a7b93bc23bf4f.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент Южного Судана Алва Киир на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что не видит альтернатив дружбе с Россией. Кадры встречи транслировал телеканал "Россия 24"."Сегодня я присутствую здесь в качестве первого шага на длинном пути нашей совместной работы в будущем. Мы будем работать сообща, для этого я и приехал… Мы можем многое обсудить на этой и последующих наших встречах. Потому что сегодня ситуация в мире показывает, что никому не добиться успеха, наша страна не исключение. Нам необходимо иметь сильных влиятельных друзей, одним из которых являетесь вы. Мы не видим каких-либо альтернатив дружбе с вами", - сказал он в начале встречи.
https://ria.ru/20230928/diplomatiya-1898487983.html
южный судан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899215343_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_1ae65e488de47798f509e70c6ef64870.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южный судан, владимир путин, россия, политика
Южный Судан, Владимир Путин, Россия, Политика
Глава Южного Судана заявил, что не видит альтернатив дружбе с Россией
Президент Южного Судана Киир заявил, что не видит альтернатив дружбе с Россией