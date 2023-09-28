https://ria.ru/20230928/dogovor-1899311294.html

Договориться с КНР о контроле над ядерным оружием сложно, заявили в США

Договориться с КНР о контроле над ядерным оружием сложно, заявили в США - РИА Новости, 28.09.2023

Договориться с КНР о контроле над ядерным оружием сложно, заявили в США

Возможность заключения между США и Китаем договора о контроле над ядерными вооружениями является маловероятной, заявили в бюджетно-контрольном управлении страны РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T21:48

2023-09-28T21:48

2023-09-28T21:48

в мире

сша

китай

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Возможность заключения между США и Китаем договора о контроле над ядерными вооружениями является маловероятной, заявили в бюджетно-контрольном управлении страны (GAO). "Согласно чиновникам, а также ряду заинтересованных лиц, с которыми мы провели интервью, а также исследованиям, которые мы оценили, формальное соглашение о контроле над ядерными вооружениями между США и Китаем в ближайшем будущем является маловероятным", - говорится в документе ведомства. Как отмечается, США стремятся к предварительным осуждениям по данному вопросу с КНР, которые могли бы привести к будущим переговорам, однако Вашингтон не конкретизировал задачи для соглашения о контроле над вооружениями с Пекином. "Китай не заинтересован в ограничении своих ядерных сил до тех пор, пока не достигнет определенного паритета с США", - добавили в управлении.

https://ria.ru/20230922/oppengeymer-1897739824.html

https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html

сша

китай

вашингтон (штат)

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в мире, сша, китай, вашингтон (штат)