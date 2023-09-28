https://ria.ru/20230928/dogovor-1899311294.html
Договориться с КНР о контроле над ядерным оружием сложно, заявили в США
Договориться с КНР о контроле над ядерным оружием сложно, заявили в США - РИА Новости, 28.09.2023
Договориться с КНР о контроле над ядерным оружием сложно, заявили в США
Возможность заключения между США и Китаем договора о контроле над ядерными вооружениями является маловероятной, заявили в бюджетно-контрольном управлении страны РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T21:48
2023-09-28T21:48
2023-09-28T21:48
в мире
сша
китай
вашингтон (штат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/21/1528872144_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_2dc065ca585dcad6d55b92aa22b5aa9f.jpg
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Возможность заключения между США и Китаем договора о контроле над ядерными вооружениями является маловероятной, заявили в бюджетно-контрольном управлении страны (GAO). "Согласно чиновникам, а также ряду заинтересованных лиц, с которыми мы провели интервью, а также исследованиям, которые мы оценили, формальное соглашение о контроле над ядерными вооружениями между США и Китаем в ближайшем будущем является маловероятным", - говорится в документе ведомства. Как отмечается, США стремятся к предварительным осуждениям по данному вопросу с КНР, которые могли бы привести к будущим переговорам, однако Вашингтон не конкретизировал задачи для соглашения о контроле над вооружениями с Пекином. "Китай не заинтересован в ограничении своих ядерных сил до тех пор, пока не достигнет определенного паритета с США", - добавили в управлении.
https://ria.ru/20230922/oppengeymer-1897739824.html
https://ria.ru/20230919/ssha-1897070431.html
сша
китай
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152887/21/1528872144_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_6bd295a5363c649d6205a627e63562a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, вашингтон (штат)
В мире, США, Китай, Вашингтон (штат)
Договориться с КНР о контроле над ядерным оружием сложно, заявили в США
GAO: возможность договора США с КНР о контроле над ядерным оружием маловероятна
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости.
Возможность заключения между США и Китаем договора о контроле над ядерными вооружениями является маловероятной, заявили в бюджетно-контрольном управлении
страны (GAO).
"Согласно чиновникам, а также ряду заинтересованных лиц, с которыми мы провели интервью, а также исследованиям, которые мы оценили, формальное соглашение о контроле над ядерными вооружениями между США и Китаем в ближайшем будущем является маловероятным", - говорится в документе ведомства.
Могут повторить? Американцы напомнили миру про Хиросиму
Как отмечается, США стремятся к предварительным осуждениям по данному вопросу с КНР, которые могли бы привести к будущим переговорам, однако Вашингтон не конкретизировал задачи для соглашения о контроле над вооружениями с Пекином.
"Китай не заинтересован в ограничении своих ядерных сил до тех пор, пока не достигнет определенного паритета с США", - добавили в управлении.
США не могут ни подкупить, ни запугать