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Договориться с КНР о контроле над ядерным оружием сложно, заявили в США - РИА Новости, 28.09.2023
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21:48 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/dogovor-1899311294.html
Договориться с КНР о контроле над ядерным оружием сложно, заявили в США
Договориться с КНР о контроле над ядерным оружием сложно, заявили в США - РИА Новости, 28.09.2023
Договориться с КНР о контроле над ядерным оружием сложно, заявили в США
Возможность заключения между США и Китаем договора о контроле над ядерными вооружениями является маловероятной, заявили в бюджетно-контрольном управлении страны РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T21:48
2023-09-28T21:48
в мире
сша
китай
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Возможность заключения между США и Китаем договора о контроле над ядерными вооружениями является маловероятной, заявили в бюджетно-контрольном управлении страны (GAO). "Согласно чиновникам, а также ряду заинтересованных лиц, с которыми мы провели интервью, а также исследованиям, которые мы оценили, формальное соглашение о контроле над ядерными вооружениями между США и Китаем в ближайшем будущем является маловероятным", - говорится в документе ведомства. Как отмечается, США стремятся к предварительным осуждениям по данному вопросу с КНР, которые могли бы привести к будущим переговорам, однако Вашингтон не конкретизировал задачи для соглашения о контроле над вооружениями с Пекином. "Китай не заинтересован в ограничении своих ядерных сил до тех пор, пока не достигнет определенного паритета с США", - добавили в управлении.
https://ria.ru/20230922/oppengeymer-1897739824.html
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в мире, сша, китай, вашингтон (штат)
В мире, США, Китай, Вашингтон (штат)
Договориться с КНР о контроле над ядерным оружием сложно, заявили в США

GAO: возможность договора США с КНР о контроле над ядерным оружием маловероятна

© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Возможность заключения между США и Китаем договора о контроле над ядерными вооружениями является маловероятной, заявили в бюджетно-контрольном управлении страны (GAO).
"Согласно чиновникам, а также ряду заинтересованных лиц, с которыми мы провели интервью, а также исследованиям, которые мы оценили, формальное соглашение о контроле над ядерными вооружениями между США и Китаем в ближайшем будущем является маловероятным", - говорится в документе ведомства.
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Как отмечается, США стремятся к предварительным осуждениям по данному вопросу с КНР, которые могли бы привести к будущим переговорам, однако Вашингтон не конкретизировал задачи для соглашения о контроле над вооружениями с Пекином.
"Китай не заинтересован в ограничении своих ядерных сил до тех пор, пока не достигнет определенного паритета с США", - добавили в управлении.
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