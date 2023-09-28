https://ria.ru/20230928/bezopasnost-1899296351.html

Вершинин обсудил с представителем ООН информационную безопасность

Вершинин обсудил с представителем ООН информационную безопасность - РИА Новости, 28.09.2023

Вершинин обсудил с представителем ООН информационную безопасность

Замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с председателем Рабочей группы открытого состава ООН по международной информационной безопасности Бурханом Гафуром... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T19:59

2023-09-28T19:59

2023-09-28T19:59

сергей вершинин

оон

россия

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с председателем Рабочей группы открытого состава ООН по международной информационной безопасности Бурханом Гафуром вопросы информационной безопасности, сообщили в российском МИД. "Двадцать седьмого сентября в Нью-Йорке заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Вершинин провел встречу с председателем Рабочей группы открытого состава ООН по международной информационной безопасности (МИБ) Бурханом Гафуром. Состоялся обмен мнениями относительно дальнейших практических шагов по тематике безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и самих ИКТ", - говорится в сообщении на сайте дипведомства. Как сообщили в МИД РФ, стороны отметили значимость "коллективной работы по формированию универсального международно-правового режима регулирования информпространства, расширению круга стран, вовлеченных в профильные дискуссии, в том числе с опорой на имеющиеся российские наработки, включая проекты профильных резолюций ГА ООН".

https://ria.ru/20230922/obsuzhdenie-1897921539.html

россия

нью-йорк (город)

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сергей вершинин, оон, россия, нью-йорк (город)