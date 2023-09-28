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Вершинин обсудил с представителем ООН информационную безопасность - РИА Новости, 28.09.2023
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19:59 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/bezopasnost-1899296351.html
Вершинин обсудил с представителем ООН информационную безопасность
Вершинин обсудил с представителем ООН информационную безопасность - РИА Новости, 28.09.2023
Вершинин обсудил с представителем ООН информационную безопасность
Замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с председателем Рабочей группы открытого состава ООН по международной информационной безопасности Бурханом Гафуром... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T19:59
2023-09-28T19:59
сергей вершинин
оон
россия
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с председателем Рабочей группы открытого состава ООН по международной информационной безопасности Бурханом Гафуром вопросы информационной безопасности, сообщили в российском МИД. "Двадцать седьмого сентября в Нью-Йорке заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Вершинин провел встречу с председателем Рабочей группы открытого состава ООН по международной информационной безопасности (МИБ) Бурханом Гафуром. Состоялся обмен мнениями относительно дальнейших практических шагов по тематике безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и самих ИКТ", - говорится в сообщении на сайте дипведомства. Как сообщили в МИД РФ, стороны отметили значимость "коллективной работы по формированию универсального международно-правового режима регулирования информпространства, расширению круга стран, вовлеченных в профильные дискуссии, в том числе с опорой на имеющиеся российские наработки, включая проекты профильных резолюций ГА ООН".
https://ria.ru/20230922/obsuzhdenie-1897921539.html
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сергей вершинин, оон, россия, нью-йорк (город)
Сергей Вершинин, ООН, Россия, Нью-Йорк (город)
Вершинин обсудил с представителем ООН информационную безопасность

МИД: Вершинин обсудил с представителем ООН вопросы информационной безопасности

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин . Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с председателем Рабочей группы открытого состава ООН по международной информационной безопасности Бурханом Гафуром вопросы информационной безопасности, сообщили в российском МИД.
"Двадцать седьмого сентября в Нью-Йорке заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Вершинин провел встречу с председателем Рабочей группы открытого состава ООН по международной информационной безопасности (МИБ) Бурханом Гафуром. Состоялся обмен мнениями относительно дальнейших практических шагов по тематике безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и самих ИКТ", - говорится в сообщении на сайте дипведомства.
Как сообщили в МИД РФ, стороны отметили значимость "коллективной работы по формированию универсального международно-правового режима регулирования информпространства, расширению круга стран, вовлеченных в профильные дискуссии, в том числе с опорой на имеющиеся российские наработки, включая проекты профильных резолюций ГА ООН".
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Сергей ВершининООНРоссияНью-Йорк (город)
 
 
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