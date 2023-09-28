https://ria.ru/20230928/bespilotnik-1899155720.html

В Курской области сбили беспилотник

В Курской области сбили беспилотник - РИА Новости, 28.09.2023

В Курской области сбили беспилотник

Украинский беспилотник сбит силами ПВО в Курчатовском районе Курской области, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T12:18

2023-09-28T12:18

2023-09-28T12:34

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

россия

курская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg

ВОРОНЕЖ, 28 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник сбит силами ПВО в Курчатовском районе Курской области, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт."Сегодня утром силами ПВО недалеко от села Макаровка Курчатовского района сбит украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет. Благодарю наших защитников", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.В Курчатове — в административном центре Курчатовского района — находится Курская АЭС. От неё до границы с Сумской областью Украины около 130 километров.

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, роман старовойт, россия, курская аэс