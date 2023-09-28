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В Курской области сбили беспилотник
В Курской области сбили беспилотник - РИА Новости, 28.09.2023
В Курской области сбили беспилотник
Украинский беспилотник сбит силами ПВО в Курчатовском районе Курской области, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:18
2023-09-28T12:18
2023-09-28T12:34
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
россия
курская аэс
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ВОРОНЕЖ, 28 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник сбит силами ПВО в Курчатовском районе Курской области, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт."Сегодня утром силами ПВО недалеко от села Макаровка Курчатовского района сбит украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет. Благодарю наших защитников", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.В Курчатове — в административном центре Курчатовского района — находится Курская АЭС. От неё до границы с Сумской областью Украины около 130 километров.
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
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курская область, роман старовойт, россия, курская аэс
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Россия, Курская АЭС
В Курской области сбили беспилотник
Старовойт: ПВО сбила беспилотник в Курчатовском районе Курской области