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В Курской области сбили беспилотник - РИА Новости, 28.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:18 28.09.2023 (обновлено: 12:34 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/bespilotnik-1899155720.html
В Курской области сбили беспилотник
В Курской области сбили беспилотник - РИА Новости, 28.09.2023
В Курской области сбили беспилотник
Украинский беспилотник сбит силами ПВО в Курчатовском районе Курской области, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:18
2023-09-28T12:34
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
россия
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ВОРОНЕЖ, 28 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник сбит силами ПВО в Курчатовском районе Курской области, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт."Сегодня утром силами ПВО недалеко от села Макаровка Курчатовского района сбит украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет. Благодарю наших защитников", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.В Курчатове — в административном центре Курчатовского района — находится Курская АЭС. От неё до границы с Сумской областью Украины около 130 километров.
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
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курская область, роман старовойт, россия, курская аэс
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Россия, Курская АЭС
В Курской области сбили беспилотник

Старовойт: ПВО сбила беспилотник в Курчатовском районе Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 28 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник сбит силами ПВО в Курчатовском районе Курской области, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
"Сегодня утром силами ПВО недалеко от села Макаровка Курчатовского района сбит украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет. Благодарю наших защитников", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.
В Курчатове — в административном центре Курчатовского района — находится Курская АЭС. От неё до границы с Сумской областью Украины около 130 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоман СтаровойтРоссияКурская АЭС
 
 
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