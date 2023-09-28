https://ria.ru/20230928/beremennye-1899247019.html

Беременные Липецкой области получат дополнительную соцподдержку

Беременные Липецкой области получат дополнительную соцподдержку - РИА Новости, 28.09.2023

Беременные Липецкой области получат дополнительную соцподдержку

Беременные жительницы Липецкой области в возрасте старше 35 лет, находящиеся в трудных жизненных условиях, получат от властей региона дополнительную социальную... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:57

2023-09-28T16:57

2023-09-28T16:57

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 28 сен – РИА Новости. Беременные жительницы Липецкой области в возрасте старше 35 лет, находящиеся в трудных жизненных условиях, получат от властей региона дополнительную социальную поддержку – санаторно-курортные путевки для укрепления здоровья перед родами, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что средства на приобретение путевок из бюджета Липецкой области выделены.Бесплатно поправить здоровье и отдохнуть в санаторных условиях смогут будущие мамы, находящиеся в непростой жизненной ситуации. С ними взаимодействуют сотрудники органов социальной защиты населения области. Артамонов отметил, что до сегодняшнего дня бесплатные путевки в санатории получали только женщины младше 35 лет, теперь возрастные ограничения отменены."В регионе увеличилось число женщин, которые становятся мамами после 35 лет. Это положительный факт на фоне общей демографической ситуации в Липецкой области, однако, не все они в своих семьях имеют должную поддержку и помощь. Власть видит свою задачу в том, чтобы поддержать этих женщин, помочь успешно подготовиться к родам и родить здоровых малышей", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20221219/averov-1839708466.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов