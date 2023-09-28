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Беременные Липецкой области получат дополнительную соцподдержку - РИА Новости, 28.09.2023
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Липецкая область
 
16:57 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/beremennye-1899247019.html
Беременные Липецкой области получат дополнительную соцподдержку
Беременные Липецкой области получат дополнительную соцподдержку - РИА Новости, 28.09.2023
Беременные Липецкой области получат дополнительную соцподдержку
Беременные жительницы Липецкой области в возрасте старше 35 лет, находящиеся в трудных жизненных условиях, получат от властей региона дополнительную социальную... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:57
2023-09-28T16:57
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 сен – РИА Новости. Беременные жительницы Липецкой области в возрасте старше 35 лет, находящиеся в трудных жизненных условиях, получат от властей региона дополнительную социальную поддержку – санаторно-курортные путевки для укрепления здоровья перед родами, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что средства на приобретение путевок из бюджета Липецкой области выделены.Бесплатно поправить здоровье и отдохнуть в санаторных условиях смогут будущие мамы, находящиеся в непростой жизненной ситуации. С ними взаимодействуют сотрудники органов социальной защиты населения области. Артамонов отметил, что до сегодняшнего дня бесплатные путевки в санатории получали только женщины младше 35 лет, теперь возрастные ограничения отменены."В регионе увеличилось число женщин, которые становятся мамами после 35 лет. Это положительный факт на фоне общей демографической ситуации в Липецкой области, однако, не все они в своих семьях имеют должную поддержку и помощь. Власть видит свою задачу в том, чтобы поддержать этих женщин, помочь успешно подготовиться к родам и родить здоровых малышей", - сказал губернатор.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Беременные Липецкой области получат дополнительную соцподдержку

© iStock.com / LiderinaБеременная девушка подписывает документы
Беременная девушка подписывает документы - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© iStock.com / Liderina
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ЛИПЕЦК, 28 сен – РИА Новости. Беременные жительницы Липецкой области в возрасте старше 35 лет, находящиеся в трудных жизненных условиях, получат от властей региона дополнительную социальную поддержку – санаторно-курортные путевки для укрепления здоровья перед родами, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что средства на приобретение путевок из бюджета Липецкой области выделены.
Бесплатно поправить здоровье и отдохнуть в санаторных условиях смогут будущие мамы, находящиеся в непростой жизненной ситуации. С ними взаимодействуют сотрудники органов социальной защиты населения области. Артамонов отметил, что до сегодняшнего дня бесплатные путевки в санатории получали только женщины младше 35 лет, теперь возрастные ограничения отменены.
"В регионе увеличилось число женщин, которые становятся мамами после 35 лет. Это положительный факт на фоне общей демографической ситуации в Липецкой области, однако, не все они в своих семьях имеют должную поддержку и помощь. Власть видит свою задачу в том, чтобы поддержать этих женщин, помочь успешно подготовиться к родам и родить здоровых малышей", - сказал губернатор.
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Дмитрий Аверов: липецкие депутаты оперативно реагируют на социальные вызовы
19 декабря 2022, 13:04
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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