https://ria.ru/20230928/beremennye-1899247019.html
Беременные Липецкой области получат дополнительную соцподдержку
Беременные Липецкой области получат дополнительную соцподдержку - РИА Новости, 28.09.2023
Беременные Липецкой области получат дополнительную соцподдержку
Беременные жительницы Липецкой области в возрасте старше 35 лет, находящиеся в трудных жизненных условиях, получат от властей региона дополнительную социальную... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:57
2023-09-28T16:57
2023-09-28T16:57
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865425780_0:248:3020:1947_1920x0_80_0_0_da3dcb96cec8de536fec941652a79080.jpg
ЛИПЕЦК, 28 сен – РИА Новости. Беременные жительницы Липецкой области в возрасте старше 35 лет, находящиеся в трудных жизненных условиях, получат от властей региона дополнительную социальную поддержку – санаторно-курортные путевки для укрепления здоровья перед родами, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что средства на приобретение путевок из бюджета Липецкой области выделены.Бесплатно поправить здоровье и отдохнуть в санаторных условиях смогут будущие мамы, находящиеся в непростой жизненной ситуации. С ними взаимодействуют сотрудники органов социальной защиты населения области. Артамонов отметил, что до сегодняшнего дня бесплатные путевки в санатории получали только женщины младше 35 лет, теперь возрастные ограничения отменены."В регионе увеличилось число женщин, которые становятся мамами после 35 лет. Это положительный факт на фоне общей демографической ситуации в Липецкой области, однако, не все они в своих семьях имеют должную поддержку и помощь. Власть видит свою задачу в том, чтобы поддержать этих женщин, помочь успешно подготовиться к родам и родить здоровых малышей", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20221219/averov-1839708466.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865425780_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_46877330e6ec1195244b33c2eb4763a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 28 сен – РИА Новости. Беременные жительницы Липецкой области в возрасте старше 35 лет, находящиеся в трудных жизненных условиях, получат от властей региона дополнительную социальную поддержку – санаторно-курортные путевки для укрепления здоровья перед родами, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что средства на приобретение путевок из бюджета Липецкой области выделены.
Бесплатно поправить здоровье и отдохнуть в санаторных условиях смогут будущие мамы, находящиеся в непростой жизненной ситуации. С ними взаимодействуют сотрудники органов социальной защиты населения области. Артамонов
отметил, что до сегодняшнего дня бесплатные путевки в санатории получали только женщины младше 35 лет, теперь возрастные ограничения отменены.
"В регионе увеличилось число женщин, которые становятся мамами после 35 лет. Это положительный факт на фоне общей демографической ситуации в Липецкой области, однако, не все они в своих семьях имеют должную поддержку и помощь. Власть видит свою задачу в том, чтобы поддержать этих женщин, помочь успешно подготовиться к родам и родить здоровых малышей", - сказал губернатор.
Дмитрий Аверов: липецкие депутаты оперативно реагируют на социальные вызовы