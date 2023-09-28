https://ria.ru/20230928/belorussiya-1899165399.html
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в санатории Белоруссии
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в санатории Белоруссии - РИА Новости, 28.09.2023
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в санатории Белоруссии
Туроператоры оценили спрос на лечение в санаториях Белоруссии и определили стоимость отдыха там, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:47
2023-09-28T17:47
2023-09-28T17:47
туризм
туризм
новости - туризм
белоруссия
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
минеральные воды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153122/48/1531224807_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_a4412db315848cf184ccf678594a0bfb.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Туроператоры оценили спрос на лечение в санаториях Белоруссии и определили стоимость отдыха там, сообщает АТОР.За год интерес к оздоравливающим визитам в соседнюю страну немного вырос — где-то на три, где-то на десять процентов. Но, в отличие от санаториев Минвод, места в которых на осень нужно было бронировать еще весной, в большинство белорусских курортов можно купить путевку прямо сейчас. Хотя средняя глубина продаж тут — один-два месяца, отмечают участники рынка.Существенный плюс белорусских здравниц — относительно невысокая цена. Путевка на десять дней с лечением и трехразовым питанием в бюджетном сегменте будет стоит от 38 до 55 тысяч рублей на двоих. Санатории среднего уровня на тех же условиях обойдутся в сумму от 56 до 90 тысяч рублей, а высокого — от 91 до 170 тысяч рублей.Отдых в Кавминводах с тем же набором услуг будет стоить на четверть дороже, отмечают туроператоры. Так, недорогие здравницы продают путевки за 65-90 тысяч рублей на двоих. Санатории среднего уровня предлагают услуги гостям за 100-140 тысяч рублей, а высокого — от 180 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230928/vykhodnye-1898989291.html
белоруссия
минеральные воды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153122/48/1531224807_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_a72be31e9c776de1324f1ae5d876a322.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, белоруссия, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, минеральные воды
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Белоруссия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Минеральные Воды
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в санатории Белоруссии
АТОР: минимальная цена отдыха в санаториях Белоруссии — 38 тысяч рублей
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Туроператоры оценили спрос на лечение в санаториях Белоруссии и определили стоимость отдыха там, сообщает
АТОР.
За год интерес к оздоравливающим визитам в соседнюю страну немного вырос — где-то на три, где-то на десять процентов. Но, в отличие от санаториев Минвод, места в которых на осень нужно было бронировать еще весной, в большинство белорусских курортов можно купить путевку прямо сейчас. Хотя средняя глубина продаж тут — один-два месяца, отмечают участники рынка.
Существенный плюс белорусских здравниц — относительно невысокая цена. Путевка на десять дней с лечением и трехразовым питанием в бюджетном сегменте будет стоит от 38 до 55 тысяч рублей на двоих. Санатории среднего уровня на тех же условиях обойдутся в сумму от 56 до 90 тысяч рублей, а высокого — от 91 до 170 тысяч рублей.
Отдых в Кавминводах с тем же набором услуг будет стоить на четверть дороже, отмечают туроператоры. Так, недорогие здравницы продают путевки за 65-90 тысяч рублей на двоих. Санатории среднего уровня предлагают услуги гостям за 100-140 тысяч рублей, а высокого — от 180 тысяч рублей.
Названы города России, где дешевле всего провести выходные в здравницах