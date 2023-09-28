https://ria.ru/20230928/belorussiya-1899165399.html

Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в санатории Белоруссии

Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в санатории Белоруссии - РИА Новости, 28.09.2023

Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в санатории Белоруссии

Туроператоры оценили спрос на лечение в санаториях Белоруссии и определили стоимость отдыха там, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:47

2023-09-28T17:47

2023-09-28T17:47

туризм

туризм

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белоруссия

ассоциация туроператоров россии (атор)

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минеральные воды

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Туроператоры оценили спрос на лечение в санаториях Белоруссии и определили стоимость отдыха там, сообщает АТОР.За год интерес к оздоравливающим визитам в соседнюю страну немного вырос — где-то на три, где-то на десять процентов. Но, в отличие от санаториев Минвод, места в которых на осень нужно было бронировать еще весной, в большинство белорусских курортов можно купить путевку прямо сейчас. Хотя средняя глубина продаж тут — один-два месяца, отмечают участники рынка.Существенный плюс белорусских здравниц — относительно невысокая цена. Путевка на десять дней с лечением и трехразовым питанием в бюджетном сегменте будет стоит от 38 до 55 тысяч рублей на двоих. Санатории среднего уровня на тех же условиях обойдутся в сумму от 56 до 90 тысяч рублей, а высокого — от 91 до 170 тысяч рублей.Отдых в Кавминводах с тем же набором услуг будет стоить на четверть дороже, отмечают туроператоры. Так, недорогие здравницы продают путевки за 65-90 тысяч рублей на двоих. Санатории среднего уровня предлагают услуги гостям за 100-140 тысяч рублей, а высокого — от 180 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230928/vykhodnye-1898989291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, белоруссия, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, минеральные воды