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На Бали обвинили туристов в ежедневных выбросах CO2 весом в 21 кокос - РИА Новости, 28.09.2023
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Туризм
 
10:47 28.09.2023 (обновлено: 10:48 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/bali-1899110546.html
На Бали обвинили туристов в ежедневных выбросах CO2 весом в 21 кокос
На Бали обвинили туристов в ежедневных выбросах CO2 весом в 21 кокос - РИА Новости, 28.09.2023
На Бали обвинили туристов в ежедневных выбросах CO2 весом в 21 кокос
Власти индонезийского острова Бали заявили, что 64 процентов всех выбросов CO2 на острове приходится на туристов, а каждый отдельно взятый путешественник... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T10:47
2023-09-28T10:48
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Власти индонезийского острова Бали заявили, что 64 процентов всех выбросов CO2 на острове приходится на туристов, а каждый отдельно взятый путешественник ответственен за ежедневные выбросы весом в 21 кокос. По данным индонезийского портала Detik, глава климатической лаборатории Бали Мишель Виноватан заявила, что 64 процентов общих выбросов на Бали приходится на туристов. По ее словам, выбросы CO2 на одного туриста достигли 0,02479 тонны в сутки. "Очень важно проводить образовательные мероприятия для туристов, чтобы они были более осведомлены и чувствовали большую ответственность за выбросы на Бали", - подчеркнула Виноватан. Она сравнила выбросы, производимые каждым путешественником ежедневно, с весом 21 кокоса. По ее словам, если взять среднестатистического иностранного путешественника, решившего остаться на Бали на 14 дней, то выбросы от его деятельности составят 0,34709 тонны — вес 290 кокосов. "Мы выяснили, что внутренние туристы предпочитают оставаться на Бали в среднем десять дней, а иностранцы предпочитают оставаться в среднем 14 дней", — добавила исследователь. Центральное статистическое агентство Бали (BPS) также зафиксировало, что в 2022 году на острове было потреблено 5,5 миллиона МВтч электроэнергии. Интересно, что 72 процента общего потребления приходится на путешественников.
https://ria.ru/20230927/turist-1898923469.html
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Бали
На Бали обвинили туристов в ежедневных выбросах CO2 весом в 21 кокос

Власти Бали обвинили туристов в ежедневных выбросах CO2 весом в 21 кокос

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкТуристам показывают экзотических птиц на пляже Нуса Дуа
Туристам показывают экзотических птиц на пляже Нуса Дуа - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Власти индонезийского острова Бали заявили, что 64 процентов всех выбросов CO2 на острове приходится на туристов, а каждый отдельно взятый путешественник ответственен за ежедневные выбросы весом в 21 кокос.
По данным индонезийского портала Detik, глава климатической лаборатории Бали Мишель Виноватан заявила, что 64 процентов общих выбросов на Бали приходится на туристов. По ее словам, выбросы CO2 на одного туриста достигли 0,02479 тонны в сутки.
"Очень важно проводить образовательные мероприятия для туристов, чтобы они были более осведомлены и чувствовали большую ответственность за выбросы на Бали", - подчеркнула Виноватан.
Она сравнила выбросы, производимые каждым путешественником ежедневно, с весом 21 кокоса. По ее словам, если взять среднестатистического иностранного путешественника, решившего остаться на Бали на 14 дней, то выбросы от его деятельности составят 0,34709 тонны — вес 290 кокосов.
"Мы выяснили, что внутренние туристы предпочитают оставаться на Бали в среднем десять дней, а иностранцы предпочитают оставаться в среднем 14 дней", — добавила исследователь.
Центральное статистическое агентство Бали (BPS) также зафиксировало, что в 2022 году на острове было потреблено 5,5 миллиона МВтч электроэнергии. Интересно, что 72 процента общего потребления приходится на путешественников.
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