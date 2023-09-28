https://ria.ru/20230928/avtovaz-1899156913.html
"АвтоВАЗ" запустил онлайн-продажи Lada
"АвтоВАЗ" запустил онлайн-продажи Lada - РИА Новости, 28.09.2023
"АвтоВАЗ" запустил онлайн-продажи Lada
"АвтоВАЗ" начал онлайн-продажу машин Lada по заводской цене, сообщается на официальном сайте компании. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:21
2023-09-28T12:21
2023-09-28T15:23
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" начал онлайн-продажу машин Lada по заводской цене, сообщается на официальном сайте компании."Онлайн-продажи по заводской цене для покупателя означают возможность приобрести автомобили LADA на официальном сайте компании гарантированно по рекомендованной розничной цене и с дополнительной выгодой до 40 000 рублей", - говорится в публикации.Условием для покупки является предоплата в размере 10 000 рублей и оформление кредита. Можно выбрать автомобиль на сайте, забронировать его и приобрести в кредит. Выдадут автомобиль в одном из трех дилерских центров АО "Центральная СТО" в Тольятти, объясняет процесс AutoNews."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи единиц (-46% к 2021 году).
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экономика, авто, тольятти, ижевск, санкт-петербург, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, Тольятти, Ижевск, Санкт-Петербург, АвтоВАЗ, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" запустил онлайн-продажи Lada
"АвтоВАЗ" начал онлайн-продажи Lada по заводской цене