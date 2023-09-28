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"АвтоВАЗ" запустил онлайн-продажи Lada - РИА Новости, 28.09.2023
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12:21 28.09.2023 (обновлено: 15:23 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/avtovaz-1899156913.html
"АвтоВАЗ" запустил онлайн-продажи Lada
"АвтоВАЗ" запустил онлайн-продажи Lada - РИА Новости, 28.09.2023
"АвтоВАЗ" запустил онлайн-продажи Lada
"АвтоВАЗ" начал онлайн-продажу машин Lada по заводской цене, сообщается на официальном сайте компании. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:21
2023-09-28T15:23
экономика
авто
тольятти
ижевск
санкт-петербург
автоваз
lada vesta
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" начал онлайн-продажу машин Lada по заводской цене, сообщается на официальном сайте компании."Онлайн-продажи по заводской цене для покупателя означают возможность приобрести автомобили LADA на официальном сайте компании гарантированно по рекомендованной розничной цене и с дополнительной выгодой до 40 000 рублей", - говорится в публикации.Условием для покупки является предоплата в размере 10 000 рублей и оформление кредита. Можно выбрать автомобиль на сайте, забронировать его и приобрести в кредит. Выдадут автомобиль в одном из трех дилерских центров АО "Центральная СТО" в Тольятти, объясняет процесс AutoNews."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи единиц (-46% к 2021 году).
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тольятти
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экономика, авто, тольятти, ижевск, санкт-петербург, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, Тольятти, Ижевск, Санкт-Петербург, АвтоВАЗ, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" запустил онлайн-продажи Lada

"АвтоВАЗ" начал онлайн-продажи Lada по заводской цене

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПосетитель рассматривает автомобиль Lada Vesta SW
Посетитель рассматривает автомобиль Lada Vesta SW - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Посетитель рассматривает автомобиль Lada Vesta SW. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" начал онлайн-продажу машин Lada по заводской цене, сообщается на официальном сайте компании.
"Онлайн-продажи по заводской цене для покупателя означают возможность приобрести автомобили LADA на официальном сайте компании гарантированно по рекомендованной розничной цене и с дополнительной выгодой до 40 000 рублей", - говорится в публикации.
Условием для покупки является предоплата в размере 10 000 рублей и оформление кредита. Можно выбрать автомобиль на сайте, забронировать его и приобрести в кредит. Выдадут автомобиль в одном из трех дилерских центров АО "Центральная СТО" в Тольятти, объясняет процесс AutoNews.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи единиц (-46% к 2021 году).
Завод АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada в Казахстане
25 сентября, 09:28
 
ЭкономикаАвтоТольяттиИжевскСанкт-ПетербургАвтоВАЗLada Vesta
 
 
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