В Японии заявили, что передают России данные по сбросу воды с "Фукусимы"
Хирокадзу Мацуно: Токио передаст Москве все данные по сбросу воды с "Фукусимы"
© AP Photo / Eugene HoshikoТрубопровод, предназначенный для сброса воды в море с атомной электростанции "Фукусима"
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Трубопровод, предназначенный для сброса воды в море с атомной электростанции "Фукусима" . Архивное фото
ТОКИО, 27 сен — РИА Новости. Япония предоставляет всем заинтересованным сторонам полные данные по сбросу воды с АЭС "Фукусима-1", заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на брифинге в Токио.
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"Япония подробно разъясняет вопросы безопасности оборудования по очистке воды и оценки влияния радиации на окружающую среду. Мы и впредь на различных уровнях будем предоставлять информацию с высокой степенью прозрачности и одновременно с этим решительно призывать Россию основываться на научных данных", — сказал чиновник.
В ответ на просьбу прокомментировать сообщения о возможном вводе ограничений Россельхознадзора на поставки рыбной продукции из Японии в Россию, Мацуно отметил, что в Токио знают об этом, но заявление необходимо изучить.
По его словам, японское правительство неоднократно давало объяснения на основе научных данных мировому сообществу, включая Россию, о безопасности очищенной ALPS воды.
"В дополнение к этому мы получили доклад МАГАТЭ, сделанный с участием международных специалистов, в том числе и из России", — подчеркнул Мацуно.
С 24 августа Япония начала сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива. Вода проходит предварительную очистку в системе ALPS, вследствие чего радиоактивность более 60 видов радионуклидов снижается до параметров ниже нормы. Исключение составляет тритий. Перед тем как сбросить воду в океан, ее предварительно разбавляют морской водой, доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций — 60 тысяч беккерелей. Сброс этой воды в океан займет 30 лет.
МАГАТЭ заявило, что эти планы полностью соответствуют международным стандартам, однако в самой Японии сильны опасения, что это может повредить имиджу японской сельскохозяйственной и рыбопромышленной продукции. Россия и Китай выразили озабоченность в связи с решением японских властей, Пекин полностью запретил поставки японских морепродуктов.
Китай — крупнейший импортер этого вида продукции из Японии, в прошлом году объем поставок составил 87,1 миллиарда иен (592 миллиона долларов).
Во вторник стало известно, что Россельхознадзор из-за радиационных рисков оценивает возможность присоединения к ограничениям КНР на поставки рыбной продукции из Японии.