https://ria.ru/20230927/yaponiya-1898867946.html

В Японии заявили, что передают России данные по сбросу воды с "Фукусимы"

В Японии заявили, что передают России данные по сбросу воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 27.09.2023

В Японии заявили, что передают России данные по сбросу воды с "Фукусимы"

Япония предоставляет всем заинтересованным сторонам полные данные по сбросу воды с АЭС "Фукусима-1", заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T08:27

2023-09-27T08:27

2023-09-27T09:28

в мире

япония

россия

китай

хирокадзу мацуно

фукусима-1

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

магатэ

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ТОКИО, 27 сен — РИА Новости. Япония предоставляет всем заинтересованным сторонам полные данные по сбросу воды с АЭС "Фукусима-1", заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на брифинге в Токио."Япония подробно разъясняет вопросы безопасности оборудования по очистке воды и оценки влияния радиации на окружающую среду. Мы и впредь на различных уровнях будем предоставлять информацию с высокой степенью прозрачности и одновременно с этим решительно призывать Россию основываться на научных данных", — сказал чиновник.В ответ на просьбу прокомментировать сообщения о возможном вводе ограничений Россельхознадзора на поставки рыбной продукции из Японии в Россию, Мацуно отметил, что в Токио знают об этом, но заявление необходимо изучить.По его словам, японское правительство неоднократно давало объяснения на основе научных данных мировому сообществу, включая Россию, о безопасности очищенной ALPS воды."В дополнение к этому мы получили доклад МАГАТЭ, сделанный с участием международных специалистов, в том числе и из России", — подчеркнул Мацуно. С 24 августа Япония начала сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива. Вода проходит предварительную очистку в системе ALPS, вследствие чего радиоактивность более 60 видов радионуклидов снижается до параметров ниже нормы. Исключение составляет тритий. Перед тем как сбросить воду в океан, ее предварительно разбавляют морской водой, доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций — 60 тысяч беккерелей. Сброс этой воды в океан займет 30 лет. МАГАТЭ заявило, что эти планы полностью соответствуют международным стандартам, однако в самой Японии сильны опасения, что это может повредить имиджу японской сельскохозяйственной и рыбопромышленной продукции. Россия и Китай выразили озабоченность в связи с решением японских властей, Пекин полностью запретил поставки японских морепродуктов.Китай — крупнейший импортер этого вида продукции из Японии, в прошлом году объем поставок составил 87,1 миллиарда иен (592 миллиона долларов).Во вторник стало известно, что Россельхознадзор из-за радиационных рисков оценивает возможность присоединения к ограничениям КНР на поставки рыбной продукции из Японии.

https://ria.ru/20230920/yaponiya-1897430475.html

https://ria.ru/20230918/yaponiya-1897014973.html

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в мире, япония, россия, китай, хирокадзу мацуно, фукусима-1, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), магатэ