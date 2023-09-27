https://ria.ru/20230927/vypuskniki-1898890897.html
Высокобалльникам, поступившим в вузы Кубани, выплатят по сто тысяч рублей
Высокобалльникам, поступившим в вузы Кубани, выплатят по сто тысяч рублей - РИА Новости, 27.09.2023
Высокобалльникам, поступившим в вузы Кубани, выплатят по сто тысяч рублей
Всем кубанским выпускникам, набравшим высший балл по ЕГЭ и поступившим в краевые вузы, выплатят по 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Краснодарского края... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T10:48
2023-09-27T10:48
2023-09-27T10:48
краснодарский край
вениамин кондратьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883819401_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8efe117a6adb1af32237e9aeb0c45c7f.jpg
КРАСНОДАР, 26 сен - РИА Новости. Всем кубанским выпускникам, набравшим высший балл по ЕГЭ и поступившим в краевые вузы, выплатят по 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с первокурсниками. "Приняли решение о разовой выплате в 100 тысяч рублей всем студентам-высокобалльникам, поступившим в краевые вузы. До конца этого года все получат такую премию", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Отмечается, что выплату смогут получить выпускники школ Краснодарского края, поступившие в университет с высокими результатами ЕГЭ. В 2023 году 282 школьника набрали максимальные 100 баллов на едином государственном экзамене. Каждый третий из них поступил в ведущий вуз региона. Кондратьев также ранее сообщил, что одаренным студентам Краснодарского края увеличат губернаторскую стипендию с 5 до 10 тысяч рублей, а количество ее лауреатов повысится до 3 тысяч человек.
https://ria.ru/20230925/kuban-1898586749.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883819401_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_01b1c8273876219d9baad4da8d3ce3f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вениамин кондратьев
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Высокобалльникам, поступившим в вузы Кубани, выплатят по сто тысяч рублей
Выпускникам-высокобалльникам, поступившим в вузы Кубани, выплатят сто тысяч руб
КРАСНОДАР, 26 сен - РИА Новости. Всем кубанским выпускникам, набравшим высший балл по ЕГЭ и поступившим в краевые вузы, выплатят по 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с первокурсниками.
«
"Приняли решение о разовой выплате в 100 тысяч рублей всем студентам-высокобалльникам, поступившим в краевые вузы. До конца этого года все получат такую премию", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Отмечается, что выплату смогут получить выпускники школ Краснодарского края, поступившие в университет с высокими результатами ЕГЭ. В 2023 году 282 школьника набрали максимальные 100 баллов на едином государственном экзамене. Каждый третий из них поступил в ведущий вуз региона.
Кондратьев также ранее сообщил, что одаренным студентам Краснодарского края увеличат губернаторскую стипендию с 5 до 10 тысяч рублей, а количество ее лауреатов повысится до 3 тысяч человек.
На Кубани строят первый в России завод по эковыпуску диоксида кремния