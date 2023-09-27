https://ria.ru/20230927/vypuskniki-1898890897.html

Высокобалльникам, поступившим в вузы Кубани, выплатят по сто тысяч рублей

Высокобалльникам, поступившим в вузы Кубани, выплатят по сто тысяч рублей - РИА Новости, 27.09.2023

Высокобалльникам, поступившим в вузы Кубани, выплатят по сто тысяч рублей

Всем кубанским выпускникам, набравшим высший балл по ЕГЭ и поступившим в краевые вузы, выплатят по 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Краснодарского края... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T10:48

2023-09-27T10:48

2023-09-27T10:48

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 26 сен - РИА Новости. Всем кубанским выпускникам, набравшим высший балл по ЕГЭ и поступившим в краевые вузы, выплатят по 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с первокурсниками. "Приняли решение о разовой выплате в 100 тысяч рублей всем студентам-высокобалльникам, поступившим в краевые вузы. До конца этого года все получат такую премию", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Отмечается, что выплату смогут получить выпускники школ Краснодарского края, поступившие в университет с высокими результатами ЕГЭ. В 2023 году 282 школьника набрали максимальные 100 баллов на едином государственном экзамене. Каждый третий из них поступил в ведущий вуз региона. Кондратьев также ранее сообщил, что одаренным студентам Краснодарского края увеличат губернаторскую стипендию с 5 до 10 тысяч рублей, а количество ее лауреатов повысится до 3 тысяч человек.

https://ria.ru/20230925/kuban-1898586749.html

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вениамин кондратьев