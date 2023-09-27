Сийярто рассказал о нападениях на пограничников вооруженными мигрантами
Сийярто рассказал о вооруженных нападениях на пограничников в Венгрии мигрантами
Города мира. Будапешт. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 27 сен - РИА Новости. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто пригласил западноевропейских политиков, выступающих за квоты для расселения мигрантов в ЕС, посетить южную границу Венгрии и увидеть, как вооруженные мигранты стреляют в венгерских пограничников.
"На нашей южной границе, к сожалению, увеличилось давление мигрантов и появилась совершенно новая ситуация, вызванная тем, что контрабандисты и мигранты используют оружие, автоматические винтовки, и стреляют в венгерских полицейских. Это реальность, это ситуация на нашей южной границе", - сказал Сийярто, выступая на пресс-конференции глав МИД неформальной группы Central 5 (С5), в состав которой входят Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и Австрия. Пресс-конференция транслировалась на YouTube-канале МИД Австрии.
По словам Сийярто, заявления западноевропейских политиков "о необходимости схем перераспределения и переселения мигрантов" усиливают давление на южную границу Венгрии и "поддерживают "бизнес-схемы" контрабандистов".
"Я предлагаю тем из западной части Европы, кто поддерживает миграцию, приехать на южную границу Венгрии и посмотреть на ситуацию, как стреляют в наших пограничников. И посмотреть на ситуацию, как невыносима жизнь людей по соседству с границей, особенно со стороны Сербии, где огромная концентрация этих агрессивных и жестоких людей... Может быть, это предостережет их от других вредных заявлений", - сказал Сийярто.
Глава венгерского МИД подчеркнул, что "нарушение государственной границы является преступлением", а в соответствии с международным правом, те, кто по пути из страны, находящейся в состоянии конфликта, не останавливается в первой безопасной стране, а едет дальше, не могут считаться беженцами.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "руками, ногами и зубами" сражается против новых правил миграции, которые были навязаны "империей Сороса", и не позволит построить на венгерской территории "гетто для мигрантов".
Страны Евросоюза ранее достигли соглашения по пересмотру правил распределения просителей убежища и мигрантов. Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предложит провести референдум по вопросу принятия мигрантов в рамках европейской программы релокации.
Еврокомиссия выдвинула предложение о новом соглашении по миграции и предоставлению убежища, основанном на системе квот, в 2020 году. Этот план быстро забуксовал после критики со стороны Венгрии, Польши и других стран, которые возражали против любых требований по приему мигрантов. Как сообщало агентство Франс Пресс, Швеция, которая председательствует в ЕС до конца июня, представила два компромиссных документа: один из них призывает все страны-члены к подходу "принимай или плати", а другой касается процедур предоставления убежища на внешних границах ЕС.
Ранее в ЕС было достигнуто соглашение, которое открывает путь для переговоров с Европарламентом с целью окончательного утверждения реформы до европейских выборов в июне 2024 года.