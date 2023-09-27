https://ria.ru/20230927/ukraina-1898965087.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.09.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:07
2023-09-27T15:07
2023-09-27T15:09
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в мире
украина
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах одновременно - в 14.45 (совпадает с мск). Ранее тревогу объявляли в ряде областей Украины, в том числе в Полтавской и Днепропетровской. Через время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230927/ukraina-1898745556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в трех областях
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах одновременно - в 14.45 (совпадает с мск).
Ранее тревогу объявляли в ряде областей Украины, в том числе в Полтавской и Днепропетровской. Через время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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