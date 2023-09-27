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Путин поздравил главу Туркменистана с Днем независимости республики - РИА Новости, 27.09.2023
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09:37 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/turkmeniya-1898876081.html
Путин поздравил главу Туркменистана с Днем независимости республики
Путин поздравил главу Туркменистана с Днем независимости республики - РИА Новости, 27.09.2023
Путин поздравил главу Туркменистана с Днем независимости республики
Президент России Владимир Путин поздравил главу Туркмении Сердара Бердымухамедова с Днем независимости республики, отметив, что позитивный нейтралитет Ашхабада... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T09:37
2023-09-27T09:37
россия
туркмения
владимир путин
сердар бердымухамедов
в мире
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Туркмении Сердара Бердымухамедова с Днем независимости республики, отметив, что позитивный нейтралитет Ашхабада является важным фактором безопасности в регионе, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Общеизвестны успехи, достигнутые вашей страной в экономической и социальной сферах. Проводимая Ашхабадом политика позитивного нейтралитета является важным фактором упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе", - говорится в телеграмме. Президент РФ также отметил, что российская сторона придает особое значение отношениям углубленного стратегического партнерства с Туркменистаном. Путин выразил уверенность в том, что оба государства обеспечат дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества на всех направлениях. Кроме того, президент России пожелал туркменскому коллеге крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Туркменистана - счастья и процветания.
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россия, туркмения, владимир путин, сердар бердымухамедов , в мире
Россия, Туркмения, Владимир Путин, Сердар Бердымухамедов , В мире
Путин поздравил главу Туркменистана с Днем независимости республики

Путин назвал нейтралитет Туркменистана важным фактором безопасности в регионе

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Туркмении Сердара Бердымухамедова с Днем независимости республики, отметив, что позитивный нейтралитет Ашхабада является важным фактором безопасности в регионе, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Общеизвестны успехи, достигнутые вашей страной в экономической и социальной сферах. Проводимая Ашхабадом политика позитивного нейтралитета является важным фактором упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе", - говорится в телеграмме.
Президент РФ также отметил, что российская сторона придает особое значение отношениям углубленного стратегического партнерства с Туркменистаном. Путин выразил уверенность в том, что оба государства обеспечат дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества на всех направлениях. Кроме того, президент России пожелал туркменскому коллеге крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Туркменистана - счастья и процветания.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Путин поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с Днем независимости Туркмении
Вчера, 09:28
 
РоссияТуркменияВладимир ПутинСердар БердымухамедовВ мире
 
 
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