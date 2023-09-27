https://ria.ru/20230927/turkmeniya-1898876081.html

Путин поздравил главу Туркменистана с Днем независимости республики

Путин поздравил главу Туркменистана с Днем независимости республики - РИА Новости, 27.09.2023

Путин поздравил главу Туркменистана с Днем независимости республики

Президент России Владимир Путин поздравил главу Туркмении Сердара Бердымухамедова с Днем независимости республики, отметив, что позитивный нейтралитет Ашхабада... РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T09:37

2023-09-27T09:37

2023-09-27T09:37

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туркмения

владимир путин

сердар бердымухамедов

в мире

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Туркмении Сердара Бердымухамедова с Днем независимости республики, отметив, что позитивный нейтралитет Ашхабада является важным фактором безопасности в регионе, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Общеизвестны успехи, достигнутые вашей страной в экономической и социальной сферах. Проводимая Ашхабадом политика позитивного нейтралитета является важным фактором упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе", - говорится в телеграмме. Президент РФ также отметил, что российская сторона придает особое значение отношениям углубленного стратегического партнерства с Туркменистаном. Путин выразил уверенность в том, что оба государства обеспечат дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества на всех направлениях. Кроме того, президент России пожелал туркменскому коллеге крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Туркменистана - счастья и процветания.

https://ria.ru/20230927/turkmeniya-1898874653.html

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туркмения

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Ольга Фомченкова

россия, туркмения, владимир путин, сердар бердымухамедов , в мире