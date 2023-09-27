Путин поздравил главу Туркменистана с Днем независимости республики
Путин назвал нейтралитет Туркменистана важным фактором безопасности в регионе
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Туркмении Сердара Бердымухамедова с Днем независимости республики, отметив, что позитивный нейтралитет Ашхабада является важным фактором безопасности в регионе, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Общеизвестны успехи, достигнутые вашей страной в экономической и социальной сферах. Проводимая Ашхабадом политика позитивного нейтралитета является важным фактором упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе", - говорится в телеграмме.
Президент РФ также отметил, что российская сторона придает особое значение отношениям углубленного стратегического партнерства с Туркменистаном. Путин выразил уверенность в том, что оба государства обеспечат дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества на всех направлениях. Кроме того, президент России пожелал туркменскому коллеге крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Туркменистана - счастья и процветания.