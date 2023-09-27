https://ria.ru/20230927/turkmeniya-1898874653.html
Путин поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с Днем независимости Туркмении
Путин поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с Днем независимости Туркмении - РИА Новости, 27.09.2023
Путин поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с Днем независимости Туркмении
Президент России Владимир Путин поздравил национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы... РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T09:28
2023-09-27T09:28
2023-09-27T09:40
туркмения
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем независимости Туркмении, отметив его вклад в становление стратегического партнерства между государствами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Во многом благодаря Вашим личным усилиям отношения между нашими государствами вышли на уровень углублённого стратегического партнёрства. Уверен, что дальнейшее наращивание всего комплекса российско-туркменистанских связей в полной мере отвечает интересам наших народов, идёт в русле упрочения региональной стабильности и безопасности", - говорится в телеграмме.Президент России также отметил, что Туркмения уверенно двигается по пути экономического и социального развития и пользуется авторитетом на международной арене. Кроме того, Путин пожелал Бердымухамедову доброго здоровья, благополучия и успехов.
https://ria.ru/20220915/diplomatiya-1816747387.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туркмения, в мире, владимир путин, гурбангулы бердымухамедов, россия
Туркмения, В мире, Владимир Путин, Гурбангулы Бердымухамедов, Россия
Путин поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с Днем независимости Туркмении
Путин отметил роль Гурбангулы Бердымухамедова в партнерстве России и Туркмении