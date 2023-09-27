https://ria.ru/20230927/toplivo-1898983232.html
Минфин выразил готовность помочь регионам с решением топливных проблем
Минфин выразил готовность помочь регионам с решением топливных проблем - РИА Новости, 27.09.2023
Минфин выразил готовность помочь регионам с решением топливных проблем
Минфин РФ в 2023 году готов предоставить дополнительные ресурсы регионам для решения топливных проблем, но нужны системные решения, заявил глава ведомства Антон РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:55
2023-09-27T15:55
2023-09-27T16:47
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Минфин РФ в 2023 году готов предоставить дополнительные ресурсы регионам для решения топливных проблем, но нужны системные решения, заявил глава ведомства Антон Силуанов. "Мы готовы в этом году оперативно отреагировать, предоставив часть дополнительных ресурсов в виде дополнительной финансовой помощи (регионам - ред.), но надо, я согласен, решать системно", - сказал он на встрече президента РФ с членами правительства.По словам министра, есть несколько вариантов решения ситуации на топливном рынке. Он провел аналогию с "удобренщиками", когда было принято "системное решение - часть они поставляют на внутренний рынок по фиксированным ценам, а оставшуюся часть - на экспорт"."Или можно какой-то определенный объем мазута закупать для государственных нужд, в первую очередь для регионов. Можно это делать тем компаниям, которые сейчас получат определенные преференции после тех маневров в нефтепереработке, которые предлагает Минэнерго, чтобы это было не накладно ни для региональных бюджетов, ни для федерального бюджета", - предложил Силуанов.Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен в том числе "серым" экспортом. В качестве меры борьбы с ним предлагалось создать список специальных экспортеров топлива. Минэнерго РФ в сентябре сообщало, что внесло в кабмин и администрацию президента проект указа, согласно которому право экспортировать нефтепродукты останется только у производителей.Правительство России ранее в сентябре ввело временный запрет на экспорт бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка. Минэнерго затем отметило, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. В министерстве ожидают, что эта мера может привести к дополнительному снижению цен.
https://ria.ru/20230822/ekonomika-1891384175.html
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минфин выразил готовность помочь регионам с решением топливных проблем
Силуанов: Минфин сможет поддержать регионы в решении топливных проблем
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Минфин РФ в 2023 году готов предоставить дополнительные ресурсы регионам для решения топливных проблем, но нужны системные решения, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
"Мы готовы в этом году оперативно отреагировать, предоставив часть дополнительных ресурсов в виде дополнительной финансовой помощи (регионам - ред.), но надо, я согласен, решать системно", - сказал он на встрече президента РФ с членами правительства.
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По словам министра, есть несколько вариантов решения ситуации на топливном рынке. Он провел аналогию с "удобренщиками", когда было принято "системное решение - часть они поставляют на внутренний рынок по фиксированным ценам, а оставшуюся часть - на экспорт".
"Или можно какой-то определенный объем мазута закупать для государственных нужд, в первую очередь для регионов. Можно это делать тем компаниям, которые сейчас получат определенные преференции после тех маневров в нефтепереработке, которые предлагает Минэнерго
, чтобы это было не накладно ни для региональных бюджетов, ни для федерального бюджета", - предложил Силуанов.
Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен в том числе "серым" экспортом. В качестве меры борьбы с ним предлагалось создать список специальных экспортеров топлива. Минэнерго РФ в сентябре сообщало, что внесло в кабмин и администрацию президента проект указа, согласно которому право экспортировать нефтепродукты останется только у производителей.
Правительство России ранее в сентябре ввело временный запрет на экспорт бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка. Минэнерго затем отметило, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. В министерстве ожидают, что эта мера может привести к дополнительному снижению цен.
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