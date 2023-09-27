https://ria.ru/20230927/toplivo-1898983232.html

Минфин выразил готовность помочь регионам с решением топливных проблем

Минфин выразил готовность помочь регионам с решением топливных проблем - РИА Новости, 27.09.2023

Минфин выразил готовность помочь регионам с решением топливных проблем

Минфин РФ в 2023 году готов предоставить дополнительные ресурсы регионам для решения топливных проблем, но нужны системные решения, заявил глава ведомства Антон РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:55

2023-09-27T15:55

2023-09-27T16:47

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Минфин РФ в 2023 году готов предоставить дополнительные ресурсы регионам для решения топливных проблем, но нужны системные решения, заявил глава ведомства Антон Силуанов. "Мы готовы в этом году оперативно отреагировать, предоставив часть дополнительных ресурсов в виде дополнительной финансовой помощи (регионам - ред.), но надо, я согласен, решать системно", - сказал он на встрече президента РФ с членами правительства.По словам министра, есть несколько вариантов решения ситуации на топливном рынке. Он провел аналогию с "удобренщиками", когда было принято "системное решение - часть они поставляют на внутренний рынок по фиксированным ценам, а оставшуюся часть - на экспорт"."Или можно какой-то определенный объем мазута закупать для государственных нужд, в первую очередь для регионов. Можно это делать тем компаниям, которые сейчас получат определенные преференции после тех маневров в нефтепереработке, которые предлагает Минэнерго, чтобы это было не накладно ни для региональных бюджетов, ни для федерального бюджета", - предложил Силуанов.Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен в том числе "серым" экспортом. В качестве меры борьбы с ним предлагалось создать список специальных экспортеров топлива. Минэнерго РФ в сентябре сообщало, что внесло в кабмин и администрацию президента проект указа, согласно которому право экспортировать нефтепродукты останется только у производителей.Правительство России ранее в сентябре ввело временный запрет на экспорт бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка. Минэнерго затем отметило, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. В министерстве ожидают, что эта мера может привести к дополнительному снижению цен.

https://ria.ru/20230822/ekonomika-1891384175.html

https://ria.ru/20230824/zavisimost-1891836393.html

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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)